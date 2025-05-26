晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

上緯股東會通過每股配發2.3元 蔡朝陽：匯率和關稅一樣難測

2025/05/26 11:52

上緯股東會通過每股配發2.3元，董座蔡朝陽坦言匯率和關稅一樣難測。（業者提供）上緯股東會通過每股配發2.3元，董座蔡朝陽坦言匯率和關稅一樣難測。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕上緯投控（3708）今（26）日召開股東會，決議配發現金股利每股2.3元；董事長蔡朝陽指出，匯率和美國對等關稅一樣，變數難以預測，上緯會結合營運情況動態調整。

他表示，「台幣兌美元匯率急升，不論那一類公司都受到影響」，蔡朝陽坦言，匯率和美國對等關稅一樣，變數難以預測，上緯會結合營運情況動態調整，同時加大國際採購達自然避險，與客戶協商變更交易幣別（非美元計價）及美元投資等策略因應。

蔡朝陽也指出，未來的這一年，將延續固本與新事業發展的兩項主軸策略，EzCiclo（易可收）已在風電葉片應用商品化，可回收風機掛機預計在今年下半年完成，且易可收產品特性能在不同領域商品化應用；而「EzCiclo 易可收」、「CleaVER 可立解」是低碳、可持續循環使用的綠色材料，有助減碳減廢，破解90年來FRP無法回收的「必要之惡」。

此外，上緯去年7月成功導入西班牙新能源汽車LIUX車身部件，蔡朝陽說，LIUX近日宣布，革命性電動汽車BIG將於今夏開啟量產，這項合作是可回收熱固型環氧樹脂「EzCiclo易可收」於汽車應用的一大邁進，上緯還在一直成長，對未來前景抱持信心。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財