上緯股東會通過每股配發2.3元 蔡朝陽：匯率和關稅一樣難測

上緯股東會通過每股配發2.3元，董座蔡朝陽坦言匯率和關稅一樣難測。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕上緯投控（3708）今（26）日召開股東會，決議配發現金股利每股2.3元；董事長蔡朝陽指出，匯率和美國對等關稅一樣，變數難以預測，上緯會結合營運情況動態調整。

他表示，「台幣兌美元匯率急升，不論那一類公司都受到影響」，蔡朝陽坦言，匯率和美國對等關稅一樣，變數難以預測，上緯會結合營運情況動態調整，同時加大國際採購達自然避險，與客戶協商變更交易幣別（非美元計價）及美元投資等策略因應。

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蔡朝陽也指出，未來的這一年，將延續固本與新事業發展的兩項主軸策略，EzCiclo（易可收）已在風電葉片應用商品化，可回收風機掛機預計在今年下半年完成，且易可收產品特性能在不同領域商品化應用；而「EzCiclo 易可收」、「CleaVER 可立解」是低碳、可持續循環使用的綠色材料，有助減碳減廢，破解90年來FRP無法回收的「必要之惡」。

此外，上緯去年7月成功導入西班牙新能源汽車LIUX車身部件，蔡朝陽說，LIUX近日宣布，革命性電動汽車BIG將於今夏開啟量產，這項合作是可回收熱固型環氧樹脂「EzCiclo易可收」於汽車應用的一大邁進，上緯還在一直成長，對未來前景抱持信心。

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