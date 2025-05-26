Google搜尋霸主地位正在瓦解 馬斯克：AI 將取代傳統搜尋引擎

億萬富翁馬斯克（Elon Musk）認為，AI將會取代傳統搜尋引擎。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕億萬富翁馬斯克（Elon Musk）認為，隨著人工智慧（AI）的迅速發展，AI將會取代傳統搜尋引擎。

綜合媒體報導，馬斯克上述言論是回應國際區塊鏈諮詢集團（International Blockchain Consulting Group）創辦人納瓦爾（Mario Nawfal）週日（25日）在社交媒體X上分享的文章觀點。

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納瓦爾25日發文指出，Google在稱霸網路10年之後，如今的統治地位正在瓦解，並引用調查網站Statcounter的數據，Google全球搜尋市佔在今年3月跌至89.71%，此為Google自2015年以來的首次真正滑落。

納瓦爾認為，上述數據顯示出人們已經受夠了那些塞滿關鍵字的垃圾內容和假裝是答案的廣告，並稱「AI搜尋正在蠶食Google的市佔」，指對人們來說，與其慢慢點一堆沒用的連結，不如直接Grok一下，馬上切入重點，得到答案。

納瓦爾上述發文一出，吸引馬斯克關注並在底下留言分享觀點，稱「AI將取代一般搜尋」。

馬斯克留言引發網友熱議，有網友表示，「Google搜尋結果在大多數搜尋中都變得非常糟糕」、「我不再使用Google了。ChatGPT徹底打敗了它」、「Google了已經感受到了壓力。廣告收入大幅下降。、「Grok現在是我的搜尋夥伴」等；但也有網友不認同馬斯克說法，認為Grok 有很多錯誤，而且有偏見。

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