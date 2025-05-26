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嘉威董事長：美國關稅轉單效應 營運先蹲後跳

2025/05/26 11:50

嘉威（3557）今天召開股東會，嘉威董事長黃清森（左）表示，今年營運將先蹲後跳。（嘉威提供）嘉威（3557）今天召開股東會，嘉威董事長黃清森（左）表示，今年營運將先蹲後跳。（嘉威提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕嘉威（3557）今天召開股東會，嘉威董事長黃清森表示，今年雖然面臨美國關稅政策的不確定性，所幸嘉威建置越南新廠，可望迎來轉單，營運將先蹲後跳。

黃清森表示，2025年雖然面臨美國關稅政策的不確定性，所幸嘉威建置越南新廠，有助於分散生產基地，降低營運風險，同時業務也積極開拓歐洲及日本市場強化全球的佈局。

短期間雖受關稅影響出貨，但放眼兩岸的競爭對手，均無像嘉威在中國以外地區建置大型生產基地，加上輸美的中國關稅遠高於越南，嘉威可望迎來轉單，下半年將創造另一波成長。

嘉威總經理吳世偉指出，嘉威越南新廠已於5月初正式量產，5月中已陸續安排重要客戶Walmart、Target陸續的反恐、品質、系統、產能和社會福利、人權等各種稽核驗廠作業。

預計5月底越南廠將出第一批產品至美國休士頓，6~7月起出貨量陸續加大，今年第4季進入穩定出貨成長階段。

此外，越南廠也將增設原先未規劃的美耐皿生產機台，進一步提升整體服務彈性與競爭力。

吳世偉表示，Walmart訂單並沒有減少，在川普宣布關稅豁免90天一直正常出貨，也採FOB供貨模式，運費和關稅由客戶承擔。

今年起嘉威已策略性強化對歐洲、日本及韓國等市場的佈局，並以子公司FDG為全新起點，積極拓展海外業務，鞏固並維持中國河源廠的產能運作。

另外，FDG除了銷售嘉威產品外，也開始切入不鏽鋼、五金、木器、玻璃、陶瓷等多樣產品的銷售，並嘗試自創品牌、與設計師聯名，未來不只接受客戶訂單，更要主動打造能見度與附加價值。

嘉威今天也完成董事全面改選，新任一般董事4席當選人：黃清森、吳世偉、吳麗華、侯榮顯，獨立董事3席當選人：徐守德、許欽洲、陳瑋芝。

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