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中國國企員工被建商集體坑殺！ 團購預售屋變成爛尾樓

2025/05/26 11:56

中國石油天然氣集團子公司員工團購西安建案「貞觀首府」，孰料預售屋竟爛尾至今。（圖擷自微博）中國石油天然氣集團子公司員工團購西安建案「貞觀首府」，孰料預售屋竟爛尾至今。（圖擷自微博）

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太慘了！中國石油天然氣集團（下稱中石油）多名子公司員工，2013年在公司的組織下團購西安建案「貞觀首府」的預售屋，沒想到原定2016年5月交屋竟爛尾至今，遲遲沒有重新動工的跡象。

據中媒《澎湃新聞》報導，中石油運輸公司旗下的長慶運輸分公司，有多名員工在任職單位的介紹下以優惠價購買了建商「陝西高紅房產」的預售屋，孰料從2016年等了9年都無法入住。

除了長慶運輸之外，還有不少中石油系統的職員參與團購，同樣也是等到地老天荒。據了解，2019年有債權人取得建商股權後成為新的負責人，當時曾承諾解決爛尾問題，沒想到施工一段時間後因資金問題再次停擺。

陝西高紅房產、長慶運輸、西安市府對此都尚未回應，中國網友看到消息後則議論紛紛，有人感嘆國企員工為了優惠價買房，結果被坑走了頭期款；還有人直呼沒想到建商連國企都敢坑，可見最好還是不要買預售屋。

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