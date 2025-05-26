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新紡董座親曝基本面 台灣稼動率7成、印尼新廠後年完工

2025/05/26 11:47

新紡董事長吳昕恩今天在董事會前接受媒體聯訪，談到營運基本面穩定。（記者方韋傑攝）新紡董事長吳昕恩今天在董事會前接受媒體聯訪，談到營運基本面穩定。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕新紡（1419）董事長吳昕恩今天在董事會前接受媒體聯訪，公司持續密切觀察全球外在環境變化，有助於即時因應不確定性因素。目前公司在台產線架動率維持7至8成，營運狀況穩定，印尼新廠預計2027年完工，展望第2季，公司訂單仍正常執行，包括企業制服、國軍服飾標案皆持穩貢獻。

吳昕恩說，新紡企業基本面重點在於公司營運結構與營收組成，可分為營建事業部、行銷事業部（布料外銷）、零售事業部（台灣精品通路）。目前布料外銷佔比達61%，零售佔30%，台灣通路與租賃收入佔9%。從產品策略與市場拓展佈局來看，布料外銷客戶遍及美國、歐洲、東亞，而零售事業則代理近千個品牌，持續強調差異化、高附加價值產品。

談到海外生產與設廠計畫，吳昕恩強調公司不會盲目擴張，會因應市場變化滾動調整規模。公司看好印尼具人口紅利，對紡織產業而言又又聚集經濟效益，相較於越南、印度更具優勢，因此首次前往設廠，預計會在2027年完工，初步規劃作為染整布廠，未來視合作夥伴情形適當調整生產品項。

吳昕恩回顧，今年第1季營運持平，業績有小幅成長，第2季雖有客戶反映環境挑戰，但訂單仍正常執行洗目前面對匯率與關稅（基本稅率10%）挑戰，公司維持謹慎出貨與正常排程，此外，因應ESG與永續產品推動，新紡繼續推出100%可回收制服（infinity shirt），主打單一材質可回收衣物，品質與傳統複合材料無異，且海軍服飾標案今年進入第2年，預估今年貢獻約4至7億元，後續會不斷提升服務品質，為國軍提供優質產品。

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