美元走弱！新台幣勁揚逾1角，再見2字頭 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕受國際美元走弱影響，新台幣兌美元匯率今（26）日早盤強勢升值，突破30元整數大關，目前盤最高見到29.872元，勁揚1.51角，為5月初台幣「暴力升值」以來再度見到「2字頭」匯價。

不僅新台幣升幅明顯，亞幣亦同步走強。人民幣兌美元突破7.2關卡，日圓回升至142價位，韓元則創下近半年新高，顯示美元走弱對整體亞幣形成支撐。

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美元近期一度因美中關稅談判暫緩、重新站上100大關。然而，隨著美國國會通過川普稅改法案，引發市場對美國財政赤字擴大的疑慮，加上美歐貿易再起波瀾，川普揚言自6月1日起對歐盟商品課徵50%關稅，並施壓蘋果將生產線遷回美國，市場情緒轉為緊張，上週五美股與美債同步遭到拋售。

儘管川普態度轉變，將對歐盟課稅的最後期限延至7月9日，市場信心仍未明顯回穩，美元指數今早失守99關口，進一步拉抬非美貨幣走勢。

新台幣匯價上週五盤中曾短暫升破30元，惟尾盤在央行進場調節下收在30.023元。今日早盤以30元開出後迅速升破整數關卡，最高升至29.872元。

匯銀主管指出，上週新台幣在央行穩步調控下緩升，市場已有「2字頭」心理準備，預期不會重演5月初台幣急升戲碼。

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