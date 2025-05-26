新紡董座讚爆黃仁勳 北士科旁土地拍板只租不賣

新紡（1419）董事長吳昕恩今天讚爆輝達執行長黃仁勳。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕新紡（1419）董事長吳昕恩今天讚爆輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，談到輝達進駐北投士林設計園區一案，公司位在附近的1.3萬坪土地，除了目前租給新光醫院作為行政大樓用途的1000多坪土地已公開標售之外，剩餘土地將朝著「只租不賣」的方向規劃，而且還會繼續努力爭取都市更新機會。

新紡今天在台北市建國北路2段15號的新光產物大樓召開年度股東常會，吳昕恩會後指出，公司土地資產並不直接位於北投士林科技園區內，多分布在該區域的鄰近衛星地帶，因此倘若輝達後續與台北市政府協商成功、確定落腳，「那一部分其實跟新紡是比較沒有什麼關聯的」。

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吳昕恩說，輝達執行長黃仁勳相當支持台灣、相信台灣的未來，台灣也因此非常心懷感恩，輝達的投資對於整個國家而言絕對能帶來正向效益。新紡在北士科附近土地爭取都更的時間需3、4年以上，後續再申請建照，而相關租金除了依照既有長期合約不會調整，後續新約也將依據市場機制決定價格。

關於原新光醫院行政大樓的千坪土地，吳昕恩指出，公開標售的底標41億元，可望於6月中詢結標，順利的話預計年底可以入帳。此外，新紡也針對台北市捷運西湖站旁的土地資產，首次攜手長虹（5534）合作，預計未來2至3年建物完工，公司擁有三分之二產權，初步規劃落成之後出租或出售。

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