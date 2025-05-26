焦點股》穎崴：AI需求旺 盤中漲停

穎崴受惠AI需求旺，盤中股價漲停（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試介面廠穎崴（6515）繼第一季營運創新高，受惠AI、HPC相關產品線需求仍旺，營運後市受看好，今股價逆勢上漲，盤中不僅回升到千元之上，並一度上漲到1065元漲停價，較上週收盤價972元漲達93元，截至10點03分，股價為1045元、漲73元，成交量逾2600張。

穎崴第一季營收22.97億元，季增49.25%、年增114.07%；毛利率為49%，季增1個百分點、年增6個百分點；歸屬母公司稅後淨利為6.13億元，創單季獲利新高，每股稅後淨利達17.21元，超過去年上半年的12.33元。

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穎崴表示，因AI及GPU客戶持續拉貨，帶動公司全產品線於第一季出貨量創高，營收及獲利雙創單季歷史新高，因產品組合使毛利率維持在高檔。近期總體經濟環境變化雖使產業不確定性高，包括匯率、對等關稅及全球貿易走向，穎崴將持續強化風險管理及生產韌性，動態調整營運流程及使生產彈性最大化；同時根據客戶需求以及市場最新局勢，提供最彈性與即時的在地服務。

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