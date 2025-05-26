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台積電跌幅收斂 回升至983元

2025/05/26 09:45

台積電跌幅收斂，回升至983元（記者洪友芳攝）台積電跌幅收斂，回升至983元（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕受到川普關稅政策反覆不定、新台幣升值等因素影響，晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今股價下滑，以975元、下跌9元開出，跌破980元關卡，但因營運前景相對具競爭優勢，截至9點20分，股價回升達983元，縮小為僅小跌1元，市值25.49兆元。

美國總統川普上周威脅將對蘋果課徵至少25%關稅，並且不滿歐盟的談判毫無進展，揚言將自6月1日起對歐盟課徵50%關稅，衝擊美股等國際股市下跌，台指期夜盤一度跌近400點。

不過，川普的關稅政策再度急轉彎，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與川普26日雙雙對外表示，為了通過電話，川普已同意對歐盟課徵50％關稅的期限從6月1日延後至7月9日。

新台幣兌美元匯率升值，台積電等半導體業的營收與獲利恐受衝擊，外資以目前匯率為基礎，認為新台幣匯率變動10％，對台積電今年獲利影響約8.6％，明年則將進一步擴大。

台積電受惠AI帶動先進製程與先進封裝需求熱絡，今年前4月累計營收首破1兆元，達1兆1888億元，年增43.5%，創歷年同期新高。業界認為，即使外在變數多，台積電今年全年營收以美元計約年增24%-26%，應仍可達標。

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