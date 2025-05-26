馬斯克走了 但DOGE仍秘密「做1事」! 美媒憂 : 美國人將處於危險中

美「政府效率部」正抓緊時間建立「中央數據庫」，將使美國人的個人資訊面臨風險。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）名義上已不再繼續為白宮工作，他曾經領導的「政府效率部」（Department of Government Efficiency，DOGE）正在爭分奪秒地建立一個「中央數據庫」，正在為每個美國人建立「檔案」。

根據美國國會舉報人的最新信息，馬斯克旨在縮小美國政府規模的特別工作組正在建立一個「主數據庫」，其中包含來自各聯邦機構的大量敏感數據，此舉可能違反隱私法和數據安全法規，這將帶來許多漏洞。

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多家美媒體報導，DOGE所建的中央數據庫，將擁有數百萬美國公民和居民的大量個人信息，包括有關社會保障、稅收、醫療診斷和心理或精神健康記錄、戒毒記錄、不良信用記錄、家事法庭記錄、收到/支付的贍養費、所欠聯邦稅額等詳記相關紀錄。

據報導，一直以來，關於美國人的各項數據，都分別存在於美國不同政府部門的數據庫裡，這些數據「彼此獨立」。但現在DOGE將同時擁有所有數據，並將原來獨立的數據關聯起來，這令市場十分不安。

專家認為，DOGE 團隊不具備建立一個能有效保存和處理敏感數據的數據庫所需要的專業素質，就是真的由最合格的專業人員來做這件事，這也是個非常危險的設計。

據報導，美國民主黨眾議員格里康諾利 （Gerry Connolly） 指出，DOGE涉嫌將敏感數據洩露給未經聯邦政府適當審查的人工智慧公司，同時藐視聯邦數據訪問控制，並將關鍵系統暴露給潛在的外國攻擊者。

據報導，美國曾在20世紀60年代提議將所有聯邦檔案合併成一個數據庫，當時美國政府稱，只是想消除重複記錄，並進行統計分析，但引發美國民眾憤怒，美國國會後來通過了《1974年聯邦隱私法》，要求聯邦機構在跨機構披露個人數據前，必須徵得同意。

專家指出，DOGE迫不及待想把原本不相連的數據庫聯通，想集中所有的數據的最主要原因，最主要是DOGE透過移民IP位址訊息，可對無證移民進行位置定位。

根據FedScoop稍早報導，美國國土安全部一位知情人士向《連線》雜誌透露，在美國公民及移民服務局的數據庫中，包含有關難民和尋求庇護者的信息，可能還包含有關綠卡持有者、已入籍美國公民和童年入境暫緩遣返人員的數據。

據報導，一位不願透露姓名的前國土安全部工作人員表示，國土安全部在「數據共享」非常謹慎，一直以來這一過程有記錄、且僅限於特定目的，但現在看到這種變化（系統化）令人非常震驚。

對於DOGE正在建立中央數據庫，長期從事公民自由事務的律師凱文·班克斯頓（Kevin Bankston）表示，給每個人建立「檔案」是極其可怕的事情，全套極權主義的基礎設施已經在這裡。

專家表示，中國人對DOGE正在建立中央數據庫的事情相當熟悉，因為在中國，這就是「個人檔案」。在中國，每一個人都有一份「檔案」，只要你人在哪裡，「檔案」就跟到哪裡。由於個人「檔案」是保密的，只有中國政府相關人員可以看，當事人則完全不知道文件裡紀錄了甚麼。

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