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5月兩成航班遭取消 ! 美港口貨運量回不去關稅前 美高層揭原因

2025/05/26 14:41

川普總統的關稅政策多變，導致業主再度出現取消前往美國航運的航班。（法新社）川普總統的關稅政策多變，導致業主再度出現取消前往美國航運的航班。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普威脅將對歐盟徵收50%的「直接」關稅，並對蘋果iPhone和其他海外生產的智慧型手機徵收至少25%的關稅後，美國供應鏈再次成為人們關注的焦點。據報導，面對川普總統的關稅政策朝令夕改，傳出美企下訂單的意願也出現改變，開始取消美國港口航班。

洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）表示，4月該港口的貨物吞吐量約較去年同期增加9.5%，已連續10個月呈現年增，主要是拜零售業者趁關稅生效前提前備貨之賜。不過，5月開始又逐漸變得嚴峻，本預定的80個航次中，有17趟遭取消（約占2成），目前看到6月已取消10個航班。

據報導，阿波羅全球管理公司首席經濟學家斯洛克（Torsten Slok）在上週五表示，貨櫃船數據每日更新，觀察來自中國啟程的船隻數量，並未大幅反彈。

《MarketWatch》報導，衡量原物料散裝航運運費的波羅的海綜合指數（Baltic Dry Index、簡稱BDI） 23日僅收在1340點附近，低於過往平均1763點。

斯洛克認為，中美航運量降溫可能是因為美國企業還未準備好要下達新訂單，尤其是在關稅政策隨時可能有變的情況下。此外，企業也可能早已囤好足夠庫存、能支撐一陣子，減少業者下達新訂單的意願，或許貨櫃船是從其他國家航向美國。

塞羅卡指出，2025年生效的關稅重創美國農業與製造出口，洛杉磯港接下來的貨物吞吐量恐怕難以大增。他警告，這些挑戰很可能會導致企業庫存全面降低，美國消費者能選擇的商品變少、甚至可能面臨更高昂的價格。

塞羅卡表示，來自新加坡、香港和其他港口的訂單量開始回升，但2025年已經實施的更高稅收已經打擊了美國農業和製造業出口，並可能阻止洛杉磯港口的進港活動激增。他認為，這可能導致整體庫存水準下降，美國消費者的選擇減少，價格也可能上漲。

根據聯準會的報告顯示，企業平均需要兩年半的時間，透過建立新的貿易關係和獲得融資來改變貨物運輸路線。該報告稱，每家公司的成本約為19億美元，約佔每年銷售收入的5%。

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