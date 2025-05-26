只要高科技！川普：美國想製造坦克、科技產品 不是T恤

川普在週日表示，他的關稅政策旨在促進坦克和科技產品在美國製造，而不是運動鞋和T恤。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普關稅政策再度在市場引起恐慌，川普在週日表示，他的關稅政策旨在促進坦克和科技產品在美國製造，而不是運動鞋和T恤。

路透報導，川普在新澤西州登上空軍一號前對記者表示，他同意財政部長斯貝森特4月29日的言論，即美國不一定需要「蓬勃發展的紡織業」，這一言論遭到了美國全國紡織組織理事會的批評。

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他指出，「我們不想生產運動鞋和T恤。我們想生產軍事裝備。我們想做大事。我們想用電腦做人工智慧」。

「說實話，我沒打算做T卹。我也沒打算做襪子。我們在其他地方也能做得很好。我們想做晶片、電腦和很多其他東西，還有坦克和輪船」。

川普透過廣泛徵收關稅顛覆了全球市場，上週五他再次發表嚴厲的貿易言論，揚言6月1日起對歐盟商品徵收50%的關稅，並警告蘋果若不是在美國本土製造，可能被課徵至少25%關稅。

不過，川普週日又鬆口表示，他同意將對歐盟徵收50%關稅的期限延長至7月9日。

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