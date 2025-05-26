晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

只要高科技！川普：美國想製造坦克、科技產品 不是T恤

2025/05/26 08:45

川普在週日表示，他的關稅政策旨在促進坦克和科技產品在美國製造，而不是運動鞋和T恤。（路透）川普在週日表示，他的關稅政策旨在促進坦克和科技產品在美國製造，而不是運動鞋和T恤。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普關稅政策再度在市場引起恐慌，川普在週日表示，他的關稅政策旨在促進坦克和科技產品在美國製造，而不是運動鞋和T恤。

路透報導，川普在新澤西州登上空軍一號前對記者表示，他同意財政部長斯貝森特4月29日的言論，即美國不一定需要「蓬勃發展的紡織業」，這一言論遭到了美國全國紡織組織理事會的批評。

他指出，「我們不想生產運動鞋和T恤。我們想生產軍事裝備。我們想做大事。我們想用電腦做人工智慧」。

「說實話，我沒打算做T卹。我也沒打算做襪子。我們在其他地方也能做得很好。我們想做晶片、電腦和很多其他東西，還有坦克和輪船」。

川普透過廣泛徵收關稅顛覆了全球市場，上週五他再次發表嚴厲的貿易言論，揚言6月1日起對歐盟商品徵收50%的關稅，並警告蘋果若不是在美國本土製造，可能被課徵至少25%關稅。

不過，川普週日又鬆口表示，他同意將對歐盟徵收50%關稅的期限延長至7月9日。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財