助台商赴美國德州擴版圖 郭智輝：「境外關內」談免州稅、減所得稅

經濟部長郭智輝。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕各界關切包括台積電在內的台商加大赴美投資力道，郭智輝在今晚播出的財經節目「數字台灣」上表示，「境外關內」政策可照顧台商得到較好的免州稅、所得稅減稅優惠，另德州是美國唯一一個沒有工會的州，與台灣環境相似。

主持人謝金河指出，中國90年代改革開放時，任何一個台商個體戶都可以去，但今天赴美設廠，如果沒有相當規模的話，美國這盤遊戲絕對玩不起，今天台商包括廣達、鴻海、仁寶、台達電、華碩、技嘉等，大概都有實力赴美國攻城掠地，台灣ICT廠商能否赴德州開疆闢土？要以什麼樣的陣仗投資美國？

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郭智輝回應，這個觀察準確，他剛上任經濟部長時就提出「境外關內」的觀念，這個觀念到現在很多人還是不是很清楚，境外關內就是在台灣的國境之外，透過政府力量照顧台商，例如政府去談減稅等，將台廠集結凝聚以縮短供應鏈。

郭智輝表示，近來適逢美國關稅促使台廠要加大對美投資力道，他訪問美國德州時發現，其實德州很大力與台灣配合、熱烈歡迎台灣，去年7月經濟部與德州州政府簽署一個貿易協定「經濟發展意向聲明」，德州州長艾伯特（Greg Abbott）就提出台商赴德州投資就「免州稅」，甚至所得稅都可以再談，這一點非常棒。

郭智輝續指，再者是德州是美國唯一一個沒有工會的州，這跟台灣企業環境很像，他也向德州提出可否比照USMCA（美加墨貿易協定）設立一個產業園區，這個產業園區就如同「保稅區」，購入的材料都是免稅，組裝成品可以賣到美國客戶，成本就比較低，另成品也可賣到其他國家，台商既能有競爭力，也利於美國增加GDP。

郭智輝表示，向德州提出這些構想後，德州非常認同這些想法，半導體正是自德州的德州儀器發跡，德州與台灣的潛在文化其實非常接近。

郭智輝表示，台積電在國內是沒有工會組織，但赴亞利桑那州設廠面臨美國工會的文化差異，「我想這個誰都沒有錯，但對台積電來講，過去很快速1年半可以蓋好1個廠，去那裡要3年才能蓋好1個廠，這個落差就太大」。

郭智輝續說，相比於日本熊本廠是SONY向台積電分享自身所有地方資源，但在美國是另一番情景，亞利桑那州不像台灣這般產官學研匯聚一體的形式，這是台灣獨有的特色。

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