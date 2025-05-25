中國ATM剩80萬台 大學生稱從來沒用過

中媒報導，中國ATM機只剩80萬台，5年銳減近3成。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中媒報導，中國ATM機只剩80萬台，5年銳減近3成，有些00後（2000年後出生的年輕人）大學生表示：我從來沒用過ATM機。

根據時代財經報導，在行動支付浪潮下，ATM機正以5年減少約30萬台的速度退出歷史舞台。中國人民銀行今年2月發布數據顯示，截至2024年底，中國ATM機數量為80.27萬台。比較5年前數據來看，ATM機數量曾在2019年底觸及109.77萬台的高峰值。短短5年間，中國ATM機已消失近30萬台，數量銳減26.87%。

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多家銀行正對ATM業務進行調整，無卡存取款業務逐步退出銀行業務版圖。

今年4月，招商銀行發佈公告，將於2025年4月9日起全面停止ATM掃碼存款服務，客戶需持銀行卡透過ATM或線下分行辦理存款。據不完全統計，近一年來已有超過50家銀行宣布關閉無卡存款、無卡提款、掃碼存取款等業務。

在ATM機持續縮減的同時，​​電子支付的版圖則越來越大。2024年，銀行共處理電子支付業務3016.68億筆，這項數據較2019年的2233.88億筆年增35.04%。報告數據同時顯示，2024年，電子支付金額為3426.99兆元人民幣，此數據較2019年的2607.04兆元人民幣年增31.45%。

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