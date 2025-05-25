台積電無法被超車原因 郭智輝讚工程師現場排解問題能力

經濟部長郭智輝。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕談及台積電難以被其他競爭對手超車的原因，經濟部長郭智輝指出，關鍵在於管理現場問題排解的Domain know-how（領域知識），不同於競爭對手的工程師都是遵循標準作業程序（SOP），「但最新的製程哪有標準作業程序？沒有」，台積電工程師就是有能力現場立即排解問題，不斷去改善、提升自身能耐。

郭智輝在今晚播出的財經節目「數字台灣」上表示，台積電起初起步時是落後INTEL（英特爾），起初還是跟英特爾學習代工，40年後超車英特爾，美國人可能覺得不可思議，但事實上台積電在竹科研發大樓內有9000名工程師，「很少世界上有一個這麼完整的體系」，但這不打緊，更甚者是台積電在生產線的設備，別家廠商也有，但台積電的成品良率就是贏，正是因為Domain know-how（領域知識）。

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郭智輝續說，這個Domain know-how就是管理現場問題可以立即排解，台積電在生產線從事現場改善的工程師學歷都是碩士以上，學程上必修「研究方法」，不同於其他競爭對手的工程師都是遵循標準作業程序（SOP），SOP是讓新人有所依循，「但最新的製程哪有標準作業程序？沒有」，所以現場的主管必須要有能力解決問題，台積電就是有辦法，不斷去改善、提升自身能耐，這個是台灣彌足珍貴的能力，這個特質在國外廠商身上是看不到的。

郭智輝表示，台灣供應鏈的完整性是利於解決問題的效率，「台灣在供應鏈上是沒有人能贏過台灣」，台積電創辦人張忠謀也曾說過為了在蓋新廠時能發揮管理效益，希望新廠設置位置是其他工程師、供應鏈部隊能在2小時內前去支援的地方，美國大概沒有這樣的地方。

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