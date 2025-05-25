歐洲之冠 丹麥退休年齡提高至70歲

丹麥立法者投票決定將退休年齡提高至70歲，將成為歐洲退休年齡最高的國家。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕丹麥立法者投票決定將退休年齡提高至70歲，將成為歐洲退休年齡最高的國家。

丹麥議會22日以81票贊成、21票反對的結果通過了一項強制加薪的法案。新法將適用於1970年12月31日以後出生的人，其退休年齡為70歲。目前的退休年齡平均為67歲，但對於1967年1月1日或以後出生的人，退休年齡將在2030年提高至68歲，在2035年將升至69歲。

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就業部長阿內·哈爾斯博·約根森 （Ane Halsboe-Jørgensen） 在新聞發布會上表示，提高工資是為了「為子孫後代提供適當的福利」。

根據丹麥官方統計局的數據， 丹麥人口接近600萬，其中60至69歲人口約有71萬3000人，70至79歲人口約有58萬人。

丹麥保險公司和退休基金行業協會表示：近年來的發展清楚地表明，繼續工作至國家退休年齡甚至超過國家退休年齡的丹麥人數量明顯增加。

目前丹麥約有8萬名超過國家退休年齡的人員在職，他們將這一增長歸因於良好的經濟條件、雇主更加靈活、更好的財務激勵措施以及更強烈的繼續工作意願。

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