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窮人為什麼貧窮？ 羅伯特清崎：因違反2大金錢法則

2025/05/25 15:10

羅伯特清崎（圖右）認為，窮人之所以貧窮，是因為他們違反了「格雷欣法則（Gresham’s Law，即劣幣驅逐良幣）」和「梅特卡夫法則（Metcalfe’s Law）」2大金錢法則。（法新社）羅伯特清崎（圖右）認為，窮人之所以貧窮，是因為他們違反了「格雷欣法則（Gresham’s Law，即劣幣驅逐良幣）」和「梅特卡夫法則（Metcalfe’s Law）」2大金錢法則。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）今稍早在社交平台X發文，窮人之所以貧窮，是因為他們違反了2大金錢法則，即「格雷欣法則（Gresham’s Law，即劣幣驅逐良幣）」和「梅特卡夫法則（Metcalfe’s Law）」。

羅伯特清崎指出，窮人容易違反的第1個金錢法則為「格雷欣法則」，即「劣幣驅逐良幣」。羅伯特清崎稱，他在《富爸爸，窮爸爸（Rich Dad Poor Dad）》一書中就曾說過「儲蓄者是輸家。」，到了2025年，窮人依然在為「假錢（此指法定貨幣）」工作並儲蓄這些「假錢」，而不是儲存真正的財富，即黃金、白銀與比特幣。

羅伯特清崎認為，窮人容易違反的第2個金錢法為「梅特卡夫法則」，該法則是一個關於網路的價值和網路技術的發展的定律。

羅伯特清崎例舉麥當勞和FEDEX為例，稱像麥當勞這樣的連鎖體系，就是一個強大的網路，而開在街角Mom Pop burgers小漢堡店，就沒有網絡可言；FedEx是個完整的物流網絡，而像「喬的單卡車快遞（Joes 1 truck package delivery）」這種小規模生意，就沒有完整的物流網絡，而這就是為什麼後者總是很難賺錢的原因。

羅伯特清崎還解釋，自己之所以會投資比特幣，是因為比特幣背後有一個龐大且不斷成長的網路支撐，反觀大多數加密貨幣，都缺乏這樣的網路結構。

文章最後，羅伯特清崎稱，你若想要變有錢，就得遵守上述金錢法則。

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