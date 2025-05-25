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特斯拉Optimus機器人會做家務了 陸行之：「這2產業」將受惠

2025/05/25 12:07

特斯拉日前在官方社群分享影片，展示自家人形機器人Optimus已可以完成倒垃圾、使用刷子和簸箕清潔桌子、撕紙巾、攪拌鍋中的食物、用吸塵器吸地等日常家務。（圖擷取自特斯拉影片）特斯拉日前在官方社群分享影片，展示自家人形機器人Optimus已可以完成倒垃圾、使用刷子和簸箕清潔桌子、撕紙巾、攪拌鍋中的食物、用吸塵器吸地等日常家務。（圖擷取自特斯拉影片）

〔財經頻道／綜合報導〕美國特斯拉（Tesla）日前釋出影片，展示自家人形機器人Optimus已具備多項家務的能力。影片一出，引發外界高度關注。對此，知名半導體分析師陸行之表示看法，認為這不僅對晶圓代工產業構成潛在利多，對專攻機器人零組件的公司來說更是直接受惠。

綜合媒體報導，特斯拉日前在官方社群分享影片，展示自家Optimus機器人已可以完成倒垃圾、使用刷子和簸箕清潔桌子、撕紙巾、攪拌鍋中的食物、用吸塵器吸地等日常家務。影片一出，引發外界關注。

對此，陸行之近日也在臉書發文表示看法，稱「Amazing，Optimus開始透過神經網路看Youtube學做家事了，但感覺動作慢慢的，因為所有人動作有加速，而且有點打混摸魚」。

文中，陸行之也提出質疑，稱「我有個問題，Optimus是否裝了Grok AI大腦模型， 如果沒有/應該還沒有，如何下指令讓Optimus做這些特別的事情？還是目前仍是透過遠端電腦遙控下指令。如果是，希望下次看到工程師語音下指令要Optimus做各種家事，這樣就離實際量產不遠了」。

陸行之上述發文一出，引發網友熱議。有網友詢問陸行之「這對晶圓代工算是利多?」，陸行之回覆網友表示，「算吧，遍地開花的概念，但對一些機器人零組件公司更好」。

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