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川普轉向支持新日鐵併購案 美鋼股價大漲逾21％

2025/05/25 09:16

美國總統川普（Donald Trump）表態支持新日鐵併購案，美鋼股價大漲逾21％。（示意圖，彭博）美國總統川普（Donald Trump）表態支持新日鐵併購案，美鋼股價大漲逾21％。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）本月23日表態支持美國鋼鐵（U.S. Steel）與日本鋼鐵巨頭「新日鐵（Nippon Steel）」締結為新夥伴，暗指將批准2家公司的併購案。消息一出，激勵美國鋼鐵23日股價大漲逾21%。

綜合媒體報導，川普23日透過自家社群平台「真實社群（Truth Social）」發文宣布，經過深思熟慮和談判，美國鋼鐵將留在美國，並將總部設在匹茲堡。

川普稱，多年來，「美國鋼鐵」這個名字一直是偉大的代名詞，而現在，它再次成為偉大的代名詞。這是美國鋼鐵公司和新日鐵公司之間的一項計畫合作，將創造至少7萬個就業機會，並為美國經濟增加140億美元，大部分投資將在未來14個月內完成。

川普還表示，這是賓州史上最大的投資，他的關稅政策將確保鋼鐵永遠在美國製造。從賓州到阿肯色州，從明尼蘇達州到印第安納州，「美國製造」又回來了，並透露他將於5月30日在匹茲堡的美國鋼鐵公司與大家見面，參加一場大型集會。

消息一出，美國鋼鐵23日盤中股價大漲21%，最終收在每股52.01美元；新日鐵股價則收在2869日圓，漲幅0.74%。

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