風水輪流轉？港股今年已漲17.65％ 台股卻跌6％

根據統計，港股今年以來累計上漲17.65%，但是， 台股卻還跌6%，表現仍遠遠落後（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕上週台股陷入狹幅整理。投顧機構分析，亞股漲跌互見，漲幅最強勁是香港恆生指數，今年以來上漲17.65％，表現相當出色；另一方面，儘管台股基本面良好，卻是跌了6％，跌幅甚至比費城半導體還多，顯示「台股已有超跌空間」。

投顧業者今天（25日）表示，一方面台北電腦展激勵科技股，另方面穆迪調降美債評等，引起市場對於美國債務、債息的擔憂；也就是說，市場呈現多空紛陳的情況下，台股僅有小幅波動，加權指數收在21652.24點，一週小跌191.45點，週跌幅0.88％。

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進一步檢視，亞洲主要股市之表現，漲幅由高至低排列，依序為香港恆生最強，今年以來共漲17.65％，其次包括韓國漲8.03％、越南3.76％、新加坡2.38％及印尼1.90％；今年以來呈現下跌為中國上海跌-0.10％、台灣跌-6.00％、馬來西亞跌-6.51％、日本跌-6.85％及泰國跌-15.99％。

其中，台股在亞股當中，顯然反彈力度不足，整體差強人意；至於港股，表現強勢走高，優於多數亞洲股市。

「中長線股價不空，等待機會」永豐投顧指出，觀察年初迄今的全球股市，表現差強人意，其中，美股累計跌幅不到5％，歐洲股市還上漲超過5％，唯有去年大漲、今年要升息的日本跌了7％。

至於台股基本面表現良好，卻是跌了6％，跌幅比費城半導體還多，台股已有超跌空間。

永豐投顧表示，台股目前的處境尷尬，上有壓力、下有支撐，形成橫向區間盤整，但是均衡很脆弱。對此，回顧四月份，台股下影線有近3000點，五月份又反彈近1500點，目前位置繼續高持股的風險大於收益。

投顧指出，中長線股價不空，等待訊號方向，降低持股因應，建議投資人都在觀望方向，一旦突破會有較大波段走勢，建議先降低持股，等待方向出現。針對本週台股走勢，預估指數區間2萬1000點~2萬2500點。

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