美中貿易戰陰霾揮之不去 中國FDI今年前4個月下跌11％

今年前4月中國吸引外商直接投資（FDI）金額年減10.9％。（美聯社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中貿易戰陰霾揮之不去，在中國經濟前景不明之際，外資減少對中國的投資。根據中國商務部公布的最新數據，今年前4個月中國實際使用外商直接投資（FDI）金額為3207.8億元人民幣（新台幣1.34兆元），較去年同期下跌10.9％。

《彭博》報導，美國總統川普4月2日宣布實施對等關稅，將中國進口商品的關稅一路調高到145％，中國祭出報復措施，將美國進口商品的關稅也上調到125％後，中國對美國出口受到衝擊。

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今年5月10日到11日，美中兩國代表在瑞士日內瓦談判，雙方達成共識，各自調降115％關稅，美國同意將對中國大部分商品加徵的關稅從145％降到30％，而中國則將對美國商品的報復性關稅從125％降到10％，為期90天，期間雙方繼續談判，以達成更廣泛的協議。但美中關稅戰只是按下暫停鍵，在中國經濟前景不明之際，外資已停止或減少對中國的投資。

中國商務部今年1月公布的數據顯示，2024年中國實際使用外商直接投資金額僅為8,262.5億元（新台幣3.46兆元），較2023年大跌27.1％，跌幅創下歷史新高。《彭博》引用中國國家外匯管理局的數據估算，2024年中國外商直接投資淨流出金額高達1684億美元（新台幣5.06兆元），創1990年開始紀錄以來最高。

美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田說，有些數據還可能是北京當局灌水造成的，是虛假的，中國實際使用外商直接投資的數字更差。

中國商務部、國家發改委今年2月公布「2025年穩外資行動方案」，推出擴大電信、醫療、教育等領域開放試點等20條具體措施，中國商務部副部長凌激還宣稱，「我們相信投資中國未來可期，前景看好」。

但有分析師指出，上述穩外資20條措施是典型的救急措施，類似於「頭痛醫頭腳痛醫腳」，並沒有觸及外資真正擔憂的核心問題，因此難以扭轉外資持續流出趨勢，更加難以恢復全球投資人對中國市場的信心。

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