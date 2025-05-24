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「中國+1」紅利沒戲了？經濟學人曝越南經濟痛點

2025/05/24 23:13

外媒認為，受到諸多負面因素衝擊，越南以出口導向型經濟可能很快就會失去成長動力。示意圖。（彭博）外媒認為，受到諸多負面因素衝擊，越南以出口導向型經濟可能很快就會失去成長動力。示意圖。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越南經濟過去15年來，每年平均成長率達6%，在美中貿易戰中坐收「中國+1」紅利，如今隨著川普防堵中貨洗產地，對其課徵高達46%對等關稅（目前暫緩實施），加上廉價工人數量減少及工資上漲，《經濟學人》直言，越南以出口導向型經濟可能很快就會失去成長動力。

《經濟學人》報導，自50年前越戰結束以來，越南經濟取得長足進步，過去40年來，人均GDP成長18倍，貧窮率大幅下降。

報導稱，越南廉價的勞動力、穩定的政治環境（越南是一黨專制國家）、靠近亞洲供應商的優勢以及對製造業的慷慨激勵政策，吸引眾多外國投資者，他們在這裡興建許多工廠，組裝出口消費品。越南與美國的貿易協議、加入世貿組織以及最近跨國公司希望擺脫對中國的依賴，都為投資添柴火。

然而，推動越南繁榮的力量正在放​​緩或逆轉。報導指出，廉價工人的數量正在減少，工資卻不斷上漲，加上川普威脅對越南徵收 46% 的關稅，越南與美國以及第二大貿易夥伴中國維持良好關係變得越來越困難，越南有可能淪為一個組裝中心，無法為其他地方生產的零件增加多少價值，轉向更有前景的發展道路並非易事。

報導提及，根據經濟學人智庫的數據，越南製造業的勞動成本已經高於印度或泰國，到 2029 年將進一步上漲 48%。越南可能很快就會陷入勞動密集型製造業的成本過於高昂，而技術卻又不夠成熟，無法做太多其他事情，這是一個典型的中等收入陷阱。

其他阻礙成長的因素也日益顯現，越南缺少的不僅僅是沒有生產力的農村工人，越南糧倉湄公河三角洲的肥沃農田每年正在減少 500 公頃。最具威脅性的是川普關稅，胡志明市投資公司 VinaCapital 的 Michael Kokalari 估計，這些關稅將導致越南長期經濟成長率每年下降 2.5 個百分點。

報導建議越南國家主席蘇林（To Lam），除了讓企業集團面臨更多競爭之外，還必須找到方法來振興越南的小企業及培育人才。儘管越南有意打造半導體產業，目前只有 5000 名左右的工程師。根據最近預測，到 2030 年，還需要 1萬5000 名IC設計人才和 1萬工程師，而且，更深層的政治問題仍未得到解答。因此，越南想要快速發展，政府不僅要提高效率，還要減少控制。

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