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隱瞞啟動機組?台電澄清：機組運轉資訊均在官網公開

2025/05/24 18:45

〔記者林菁樺／台北報導〕有關特定民代及部分媒體報導指控，高雄市民不知情台電啟動興達電廠3、4號機，台電鄭重澄清，機組運轉資訊均即時公開於官網，任何人隨時都可以上網查閱。對於特定人士錯誤指控台電「偷開」，及部分媒體未經查證即草率指控台電隱瞞，類似不實說法，嚴重抹煞同仁穩定供電的努力，台電深感遺憾。

台電表示，機組運轉資訊即時公開在台電官網，這項做法已有多年歷史。民眾可直接上由台電官網，點擊「資訊揭露/今日電力資訊/各機組發電量」，了解各機組的運轉狀況。台電也非常樂意提供網站連結供各界直接點選。

台電說明，興達3、4號機目前為服役中機組，依據環評承諾，興達3、4號機自去年起第1、4季不運轉，去年底轉為備用機組，於備轉容量率低於8％才啟用，調度啟動皆符合環評承諾及空污排放等相關環保法規限制，並隨時與地方政府保持連線、接受環保單位監督。

台電指出，透過自主降載減排及積極改善空污防制設備，去年興達電廠燃煤機組空污排放量較2016年減少超過1萬5000 噸，減幅逾9成，兼顧穩供與環保，也期盼各界正視台電減煤的成果。

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