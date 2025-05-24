牛皮吹破？外媒踢爆小米首款自研晶片跑分比宣稱的低13％

小米集團董事長雷軍22日發表自主研發的 3 奈米SoC 晶片「玄戒 O1」。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，中國小米22日正式發布自主研發的 3 奈米SoC晶片「玄戒 O1」，經過測試，「玄戒 O1」跑分令人失望，不僅比小米所聲稱的低13%，也輸給驍龍 8 Elite 和聯發科天璣 9400。

中國小米5月22日晚間在北京舉辦新品發表會，推出自研3奈米的SoC「玄戒O1」，採用台積電第二代3奈米製程N3E。

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科技媒體《Wccftech》指出，小米公布安兔兔（AnTuTu ）測試結果，顯示「玄戒 O1」跑分為300萬4137分，雖然公司為了行銷目的誇大其產品的實際效果很常見，但這些誇張的說法幾乎立即受到了獨立審查員的檢驗，而且根據相同的基準測試，顯示「玄戒 O1」跑分比原先公布的數據低了 13%。

中國評測員 S.White 運行安兔兔V10 版本，「玄戒 O1」跑分為 261萬3424分 ，這個結果更令人失望的是，儘管採用相同的台積電 3奈米 N3E 製程，但驍龍 8 Elite 和天璣 9400 在本次測試中的速度卻更快。

高通最新、最強大的晶片跑分為 295萬4543分，比「玄戒 O1」高出 13%，聯發科天璣 9400 跑分則為289萬6574分，也比「玄戒 O1」高。

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