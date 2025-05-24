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地震「漫言」變日本旅遊煞星 「這地」航班預定量暴跌83％

2025/05/24 18:01

日本漫畫家竜樹諒的漫畫《我所看見的未來》預言將有地震，衝擊日本今年夏天的旅遊預定機票量。（取自網路）日本漫畫家竜樹諒的漫畫《我所看見的未來》預言將有地震，衝擊日本今年夏天的旅遊預定機票量。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在夏季旅遊旺季來臨之前，亞洲主要市場的日本假期航班預訂量卻大幅下降，原因竟是因為漫畫小說中預言即將發生地震的謠言。

日本漫畫家竜樹諒的漫畫《我所看見的未來》預言指出，2025年7月5日日本南邊將發生大地震，並預言台灣、香港和菲律賓等地區的陸地將連接在一起，引發各界關注。

儘管科學家表示無法預測地震的確切時間，但彭博產業研究對ForwardKeys數據的分析顯示，自4月以來，來自台灣、韓國和香港的航空預訂量均有所下降，其中香港的預訂量與去年同期相比平均下降了50%。 6月底至7月初，來自這個亞洲金融中心的每週入境預訂量也暴跌 83%。

社群媒體和迅速傳播的貼文讓旅行者感到不安，並重新引起人們對漫畫家的預測，即一場大地震將席捲日本，引發海嘯。有人聲稱竜樹諒預測了日本2011年的大地震，他在1999年首次出版的圖畫小說中將2025年7月定為大地震的發生日期。

該漫畫於2021年重新出版，增加更多內容， 有關地震的猜測最近在社交媒體上再次活躍起來，警告人們不要前往日本的YouTube影片和Facebook貼文吸引了數百萬的觀看次數。

宮城縣知事村井義弘上個月表示，這些謠言已經開始影響旅遊業，並要求人們不要把這些猜測當真。日本氣象廳網站提醒人們，目前的科學還無法高精度預測地震。

日本位於環太平洋火山帶，也就是一個構造活動頻繁的地區，這使得日本成為世界上地震最頻繁的國家之一。日本上一次發生大地震是在2011年，當時引發了毀滅性的海嘯和福島核災。

即便如此，日本旅遊業整體依然繁榮。受日圓貶值吸引，日本4月份外國遊客人數達到創紀錄的390萬人次。

彭博產業研究航空和國防分析師艾瑞克朱（Eric Zhu）表示：地震猜測肯定會對日本旅遊業產生負面影響，並會暫時減緩旅遊業的繁榮。鑑於該地區有眾多其他短途航班選擇，旅客們正在採取規避風險的做法。

由於國泰航空在日本旅遊市場的佔額較大，因此面臨的風險可能尤其更大。艾瑞克朱在一份報告中表示，國泰航空集團（包括香港快運航空）計劃在今年秋季將近五分之一的定期航班座位投入日本，使日本成為該航空公司最大的國際市場。

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