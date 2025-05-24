嘉市今年最大徵才登場 半導體供應商祭年薪最高70萬元工程師

嘉義就業中心因應AI潮流，設置ChatGPT職涯諮詢區，為求職民眾分析、提供客製化建議。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕勞動發展署雲嘉南分署嘉義就業中心徵才活動，今在耐斯王子大飯店舉行，31家企業含履歷代收釋出超過800個職缺，其中近9成全時工作月薪3萬元起，還有半導體業供應商開出年薪最高70萬元，徵求各類工程師人才，初估逾千人次投遞求職。

嘉義就業中心主任李奇玟表示，「數位永續 薪在嘉義」徵才活動，是嘉市今年最大場徵才活動，超過9成工作機會是嘉義在地職缺；響應ESG永續環境及數位化潮流，此次活動延續無紙化作業，並運用通訊軟體LINE功能，讓民眾加入嘉義就業中心LINE@官方帳號，可瀏覽職缺、填寫線上履歷、預約面試、查詢面試進度等，大幅節省求職時間。

請繼續往下閱讀...

李奇玟說，因應智慧科技AI潮流，今年活動現場，設有ChatGPT職涯諮詢專區，民眾可以透過手相分析得到客製化建議。

多間國家重點產業祭出高薪徵求人才。（記者王善嬿攝）

李奇玟表示，此次徵才產業涵蓋科技業、批發零售業、住宿餐飲業、各類製造業等，包括半導體供應商晶成材料，提供年薪最高70萬元待遇，尋求環安衛、設備、長晶工程師；無人機新創公司航見科技為誠徵人才，拋出月薪6萬元起待遇，延攬嵌入式系統工程師，現場還提供183個部分工時職缺，讓二度就業民眾就業之餘也能兼顧家庭照顧。

剛當完兵的吳姓民眾說，大學主修商業管理，希望尋找採購、文書處理職缺，希望找到理想的工作；20歲莊姓民眾說，高中畢業就想直接投入職場，原本毫無方向、找不到工作，經嘉義就業中心就服員建議，到活動現場直接面試、加速就業期程，希望找門市正職人員職缺。

嘉義就業中心指出，因應畢業季節將至，勞動部協助初次求職青年銜接職場，推動「初次尋職青年穩定就業計畫」，提供就業諮詢、職業輔導等服務，尋職期間每月還可領取5000元津貼、最高核發1.5萬元；青年找到全時工作，持續受僱於同一雇主滿一定日數，可領取最高3萬元就業獎勵，鼓勵符合資格的青年踴躍申請。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法