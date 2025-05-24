日美第3輪關稅談判坦率、深入 日方爭取6月G7峰會前解決問題

日本經濟再生擔當相赤澤亮正表示，日美第3輪關稅談判坦率且深入，有意本月底再訪美進行第4輪談判。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正23日在華府結束關稅談判後表示，這次談判更加坦率且深入，將加快緊密磋商，爭取在6月中旬舉行的7大工業國集團（G7）高峰會前，解決關稅問題。

日本《共同社》指出，赤澤亮正在日美第3輪關稅談判中，分別與美國貿易代表格里爾和商務部長盧特尼克會談。除了日本企業在對美投資及就業方面的貢獻之外，赤澤似乎還說明將增加進口美國農產品，以及在造船和稀有金屬等領域提供技術合作。據了解，日方原先堅持要求全面取消關稅，但現在也接受下調稅率作為選項。

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赤澤亮正在記者會上表示，他的目標是在日本首相石破茂6月於G7峰會會晤川普前及時解決關稅談判問題，有意最快本月底再次訪美，參與第4輪談判，「我們會盡最大努力」。

在日美第3輪談判前，川普與石破茂先進行電話會談。數小時後，川普即在社群平台「真實社群」發文表示，將支持日本製鐵公司與美國鋼鐵公司建立合作夥伴關係，這讓人們看見川普可能更願意聽取日本立場的希望。

川普表示，這項夥伴關係將帶來至少7萬個工作機會，為美國創造140億美元經濟效應。美方曾擔憂這筆交易的國安風險，但似乎已認為日鐵的提案能夠解決該問題，促使川普改變此前的反對態度。

《彭博》分析指出，利用日本投資對美國經濟的重要性，可能是東京贏得華府在關稅問題上讓步的策略之一。美國商務部數據顯示，截至2023年的5年內，日本是美國外國直接投資最多的國家。

赤澤亮正則拒絕評論該企業交易案對關稅談判的影響，也不願在美國正式宣布前評論這筆交易是否屬於收購。

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