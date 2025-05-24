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日月光2千人今全台淨灘 足跡遍及6大海岸、10處場域

2025/05/24 15:46

日月光高雄廠響應海洋日，5月24日號招員工、員工眷屬、供應商及夥伴於旗津海灘舉行淨灘。（日月光提供）日月光高雄廠響應海洋日，5月24日號招員工、員工眷屬、供應商及夥伴於旗津海灘舉行淨灘。（日月光提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕日月光集團邀供應鏈夥伴，今動員近兩千人參與「日月光海域守護計畫」，在全台6大海岸共10處場域同步淨灘，展現企業對環境永續的深耕與承諾。

日月光說明，這次由北到南串聯新北市龍洞海洋公園、淡水沙崙沙灘、桃園市新屋漂流木公園、台中市大安濱海樂園、大甲區松柏漁港西勢海堤、高雄市旗津海灘沿岸、高雄茄萣濕地、屏東墾丁、綠島及澎湖縣隘門沙灘，共近兩千人共同投入淨灘、淨海及濕地造林行動。

日月光高雄廠副總黃義從表示，高雄廠這次參加海洋日活動人員更加多元和熱烈，高雄廠資深處長易良翰也提到這次活動開放報名短短兩天內即額滿，可見大家對環境議題的高度關注與積極行動力。

日月光中壢廠資深處長郭品泓表示，響應日月光海洋日，提升海洋保育意識，鼓勵廠區同仁攜家帶眷參與，也持續深化社區交流；矽品精密副總經理方慎德指出，這次杜絕一次性紙杯、重複使用器材、取消舞台搭建、鼓勵共乘等，是為了做到真正的環保無痕。

日月光強調，將持續深化水陸整合、低碳淨零實踐與生態教育，未來希望也能持續強化與多元單位的合作，發展科學化的環境管理模式；透過跨領域合作促進在地環境行動，強化產業與社會共同轉型的永續韌性。

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