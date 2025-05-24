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林佳龍：樂見台企參與AI布局 深化台美科技夥伴關係

2025/05/24 15:35

外交部長林佳龍23日陪同總統賴清德出席COMPUTEX台北國際電腦展「全球半導體供應鏈夥伴論壇」。（外交部提供）外交部長林佳龍23日陪同總統賴清德出席COMPUTEX台北國際電腦展「全球半導體供應鏈夥伴論壇」。（外交部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍昨（23）日陪同總統賴清德出席COMPUTEX台北國際電腦展期間舉行的「全球半導體供應鏈夥伴論壇」，美國、日本、歐盟、英國、荷蘭等多國駐台使節親臨現場，並與來自全球超過700名半導體業界人士，共同探討AI時代下的國際合作契機與產業布局。

「全球半導體供應鏈夥伴論壇」由外交部、經濟部、國發會與國科會擔任指導單位、工研院主辦，聚焦「創新、安全、韌性、共榮」四大核心主題，展現最先進的科技成果，展期間共吸引來自30個國家、1400家廠商參展，並吸引超過5萬名國際訪台觀展，充分展現台灣在全球科技版圖中的關鍵地位。

林佳龍今天在社群貼文表示，台灣在AI與半導體產業的重要性日益提升，也為我國外交空間創造嶄新契機，台灣政府與企業攜手深耕半導體領域多年，從高階晶片製造到完整伺服器產線，成功切入AI人工智慧的核心供應鏈，使COMPUTEX成為全球AI產業的重要櫥窗。

林引述賴總統致詞時強調，台灣的製造能量必須深度串聯全球產業鏈，政府將持續與產業界攜手合作，積極推動在台設立資料中心與超級電腦，共同打造下一波科技榮景。

林指出，半導體產業的發展是一項全球協作的工程，從美國的晶片設計、日本的關鍵材料，到荷蘭的先進光刻技術，缺一不可，全球上下游分工精密，彼此相互依存，也彰顯跨國合作的重要性。林佳龍提到，近期輝達（NVIDIA）宣布在台設立總部，並與台積電、鴻海、國科會共同打造AI超級電腦，並攜手台積電、鴻海、緯創、矽品等台灣企業在美國建置AI超級電腦。

林佳龍表示，政府歡迎美國企業加大對台投資，也支持台灣企業積極參與美國AI產業布局，透過雙向的產業鏈結深化台美科技合作夥伴關係，也有助於台灣進一步強化與全球的連結。

針對賴總統在談話中提及「未來將是全球智慧化的時代，食衣住行育樂皆需人工智慧的深度參與」，林佳龍說，台灣已掌握AI產業發展的先機，未來將持續推動與各國的合作，讓台灣成為AI時代關鍵技術的支點，為全球發展與進步貢獻力量。

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