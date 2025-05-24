川普關稅大刀壓庫克脖子 蘋果1天市值少2.9兆元

美國總統要求蘋果執行長庫克（右）必須將iPhone移回到美國生產。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普要求蘋果的iPhone必須在美國生產，否則威脅要對蘋果徵收25%新關稅。蘋果週五開盤市值蒸發逾1000億美元（2.99兆元），盤前，蘋果一度跌近4%，最後收盤下跌3%。而美國三大股指收盤走弱，但脫離了盤中低點；歐洲股市也收低、主要股指和美元週五下跌。

5月23日，川普在社群媒體上表示，他早就告訴蘋果公司執行長庫克，希望他們在美國銷售的iPhone在美國製造和生產，而不是在印度或其他任何地方。如果不是這樣，蘋果必須向美國支付至少25%的關稅。

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CNN主播Erica Hill也指出，蘋果因為川普威脅關稅的新聞，在一天內損失920億美元的市值。

過去15年來，蘋果公司的大部分iPhone都在中國生產，因為那裡的勞動成本更低。蘋果也一直在努力將供應鏈轉移到印度、越南和美國等其他國家。蘋果公司80%以上的產品在中國生產，現在這些產品進口到美國時要繳納145%的關稅。

此外，受到川普關稅新威脅衝擊，衡量美元兌一籃子貨幣匯率的美元指數跌至三週低點。本週，美元下跌1.9%，創下4月初以來的最大單週百分比跌幅。美元兌日圓下跌 1%，歐元兌美元上漲0.8%。

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