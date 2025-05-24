晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普關稅大刀壓庫克脖子 蘋果1天市值少2.9兆元

2025/05/24 15:34

美國總統要求蘋果執行長庫克（右）必須將iPhone移回到美國生產。（路透）美國總統要求蘋果執行長庫克（右）必須將iPhone移回到美國生產。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普要求蘋果的iPhone必須在美國生產，否則威脅要對蘋果徵收25%新關稅。蘋果週五開盤市值蒸發逾1000億美元（2.99兆元），盤前，蘋果一度跌近4%，最後收盤下跌3%。而美國三大股指收盤走弱，但脫離了盤中低點；歐洲股市也收低、主要股指和美元週五下跌。

5月23日，川普在社群媒體上表示，他早就告訴蘋果公司執行長庫克，希望他們在美國銷售的iPhone在美國製造和生產，而不是在印度或其他任何地方。如果不是這樣，蘋果必須向美國支付至少25%的關稅。

CNN主播Erica Hill也指出，蘋果因為川普威脅關稅的新聞，在一天內損失920億美元的市值。

過去15年來，蘋果公司的大部分iPhone都在中國生產，因為那裡的勞動成本更低。蘋果也一直在努力將供應鏈轉移到印度、越南和美國等其他國家。蘋果公司80%以上的產品在中國生產，現在這些產品進口到美國時要繳納145%的關稅。

此外，受到川普關稅新威脅衝擊，衡量美元兌一籃子貨幣匯率的美元指數跌至三週低點。本週，美元下跌1.9%，創下4月初以來的最大單週百分比跌幅。美元兌日圓下跌 1%，歐元兌美元上漲0.8%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財