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登上萬博舞台 中華電信攜手NTT透過IOWN秀全球首例跨國共演

2025/05/24 14:57

中華電信董事長簡志誠。（記者王憶紅攝）中華電信董事長簡志誠。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信與NTT 今（24）日透過台灣與日本之間全球首例國際IOWN全光網路，跨越3000公里串連台北與大阪，將大阪萬國博覽會現場「超歌舞伎」在台北中華電信即時同步呈現，而台灣「九天民俗技藝團」也同步在世博演出。中華電信董事長簡志誠表示，除與NTT合作全光網路外，中華電信目前在高雄永康、七賢也建立二條全光網路，未來全台資料中心都會規劃建立。

簡志誠說，IWON技術驗證成功，但全台建立IWON沒有時間表，中華電信會按照既定計劃按步走，後續要看商業需求。

簡志誠表示，中華電信與日本NTT共同開通全球首例台日跨國IOWN全光網路，本次雙方邀請知名表演團體跨國共演，串聯台北與大阪兩地，為觀眾帶來臨場震撼演出，開創娛樂展演產業嶄新模式。

中華電信與NTT以萬博規格創造演出環境，透過IOWN全光網路將大阪演出的「超歌舞伎 Powered by IOWN『今昔饗宴千本櫻 萬博版』」在台北即時呈現，更邀請台灣「九天民俗技藝團」合作演出，配合日本超歌舞伎團隊精心設計燈光與音樂效果，與大阪表演者進行跨國互動，帶兩地觀眾進入「超歌舞伎」絢麗多彩、震撼心靈的視覺體驗。

NTT DATA特別將「超歌舞伎」螢光手燈由日本空運來台，讓觀眾隨著劇情揮舞，並以粉色燈光結合AI觀測，呈現櫻花飛舞的絕美場景。中華電信也邀請國內藝文及場域夥伴參加，希望以此次成功展演，協助台灣相關產業，開創未來娛樂嶄新體驗。

中華電信指出，此活動承蒙交通部及數發部擔任指導單位，肯定中華電信將持續以海纜、光纖及行動通訊、衛星及微波，構成「海地星空」綿密網路，打造互為備援的韌性網路，提供台灣民眾連網不中斷的服務，更積極佈局IOWN全光網路，以高速、低延遲、低耗能的網路架構，帶動產業創造更多元且便利的創新網路服務與應用，帶給產業、大眾、社會更新穎的數位生活。

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