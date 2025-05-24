美超微財務長拋售43％持股 外媒曝玄機

美超微財務長大衛魏根德（David Weigand）最近剝離自家公司股份，高達43%持股。這種趨勢引起投資者的關注，因為大量的內部拋售可能表明高層認為公司股價被高估。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美超微（是Super Micro Computer Inc） 目前正面臨一波內部拋售潮，尤其是財務長大衛魏根德（David Weigand）最近出售自家公司的相當一部分股份，高達43%持股。這種趨勢引起投資者的關注，因為大量的內部拋售可能表明高層認為公司股價被高估。此外，過去一年內部人士買入僅有4次，而內部人士賣出則有25次，這種趨勢明內部人士正利用股票當前的市場價格來實現收益。

魏根德總計出售了6萬7000股，約佔其先前持股的43%，平均價格為每股44.02美元。此次交易後，他仍保留8萬8599股股份的所有權。

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魏根德是美超微的高級副總裁兼財務長，是公司財務管理和策略規劃的關鍵人物，其職責是監督公司的財務運作，包括會計、財務報告和投資者關係。他的決策和行動受到投資者的密切關注，因為它們可以提供有關公司財務狀況和未來前景的見解。

內部人士拋售股票有時可能表示高階主管認為股票可能被高估，或他們預見未來的潛在挑戰。然而，內部人士也可能出於個人財務規劃的原因出售股票，而這與他們對公司的展望並無直接關係。

根據該公司內部交易歷史顯示，內部人士的買入和賣出之間存在差異，過去一年內部人士買入僅有4次，而內部人士賣出則有25次。這種趨勢可能表明內部人士正在利用股票當前的市場價格來實現收益。過去一年，魏根德共賣出了67000股股票，沒有買任何股票。

美超微是高效能、高效能伺服器技術和創新領域的領導者，該公司以其先進的伺服器構建塊解決方案而聞名，並提供廣泛的產品，包括伺服器、儲存和網路解決方案。

在積極的業務發展中，美超微與沙烏地阿拉伯著名資料中心營運商DataVolt 達成「多年合作協議」。雖然交易的全部條款尚未披露，但其價值估計高達200億美元。根據該協議，美超微將在未來幾年向DataVolt 提供高密度GPU平台和先進的液體冷卻系統。

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