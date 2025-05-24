川普關稅大戰威脅霸主地位？瑞典前總理辣評：美國再見了

川普開啟關稅大戰，市場對美元資產信任度下滑。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕瑞典前總理畢爾德（Carl Bildt）在知名評論機構撰文稱，川普上任後，開啟關稅大戰，盟友也難以倖免，美國的地位必將下滑，加上退出WTO及缺席多國合作領域，美國孤立主義造成世界秩序出現越來越大的空白，為歐洲、中國等國創造機會，美國影響力將逐漸式微，這標誌著後美國時代來臨。

畢爾德在國際知名專業評論機構《Project Syndicate》以「再見，美國」為題，分析川普的政策及可能引發的後果。

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文章指出，儘管沒有人對川普2.0放棄美國長期以來的全球責任感到驚訝，變化的速度卻令人震驚，世界秩序已經出現越來越大的空白，為歐洲、中國和其他國家創造機會。

我們是否正在進入一個美國不再那麼重要的時代？文章認為，鑒於美國仍是世界領先的軍事和技術強國、儲備貨幣發行國和全球金融體系的支柱，這個問題可能聽起來很奇怪。但隨著美國選擇退出全球角色，它將逐漸失去現在視為理所當然的大部分權力和影響力。

文章稱，由於川普加速撤退，美國的權力和影響力已經減弱。其中，貿易議題是川普思想的核心，他沒有意識到貿易可以使所有參與其中的人受益，卻只看到美國一直在輸掉的一場零和遊戲，川普根本無法接受美國進口商品多於出口的事實。

連川普也不知道美國在「解放日」（4月2日）發動的全球貿易戰會帶來什麼結果，但有一件事似乎已經確定：隨著與美國進行貿易（更不用說信任美國）變得越來越困難，美國在全球經濟中的地位將會下降。

文章直指，雖然美國是重要的貿易大國，但貿易佔其GDP的比例還沒有達到中國或歐盟的水準。中國是全球約120個國家的最大貿易夥伴，歐盟是全球約80個國家的最大貿易夥伴，而美國僅是全球約20個國家的最大貿易夥伴。如今，川普已對朋友和敵人徵收或威脅徵收全面關稅，美國地位必將下滑。

而且，美國的缺席在多國合作領域（無論是在聯合國體系內或聯合國體系外）將會更加明顯。川普宣布美國退出世界衛生組織，中國已成為世衛組織最大的財政捐助國。其他國家也必須對國際人道主義努力（這些努力長期依賴美國的資助，並且已在迅速減少）和應對氣候變遷承擔更大的責任。

此外，當川普威脅要接管巴拿馬運河、加拿大和格陵蘭島時，美國外交卻在更大範圍內撤退。川普最近的中東之行幾乎完全是為了確保商業、投資和武器交易，忽視以巴問題。這些孤立的外交案例只是例外，卻也證明美國正在撤退，除非其他負責任的行為者承擔起它所扮演的一些角色，否則一些國家和非國家行為體將利用這一局勢為自己謀利，從而造成全球更加不穩定。

文章稱，歐盟顯然是填補美國留下的空白的候選人，中國也擁有一個獨特的機會，可以在一個不再以美國為中心的貿易體系中鞏固自己的地位。例如，與CPTPP 對接可以帶來巨大的利益，與印度達成新的貿易協定也是如此。

值得一提的是，中國可能會加強在聯合國體系內的參與，鑑於中國在全球經濟中的地位，其在應對各種全球挑戰中的作用無疑將會增強。因此，中歐關係如何發展至關重要，如果中國國家主席習近平過去三年沒有向俄羅斯提供政治和經濟支持，那麼俄羅斯未來的道路將會更加清晰，儘管情況複雜，中國仍可改變路線。

另一個未知數是，隨著美國軍事資源從歐洲和中東回流（或轉向東亞），北約將如何適應？而川普提出建構「金穹」防禦系統，就是美國孤立主義的完美象徵。文章總結，在後美國的世界，爭奪戰一觸即發。

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