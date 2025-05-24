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黃仁勳超挺台灣半導體！韓記者「1文」心酸曝三星消失不見

2025/05/24 15:32

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（資料照）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年台北國際電腦展已於23日落幕，韓媒記者撰文指出，輝達執行長黃仁勳在台期間，黃仁勳對各種問題的回答都是堅定的「台灣隊」，不僅喊出「GO TEAM TAIWAN！」，也強調台灣人工智慧（AI）企業的團結，但與以往不同的是，這次完全沒有提到「三星電子」（Samsung）。

輝達執行長黃仁勳近期被問到，輝達晶片先進封裝技術，是否可能選擇台積電（2330）CoWoS以外方案，他回應，CoWoS 是很先進技術，目前除了CoWoS「我們真的沒有其他選擇」。

此外黃仁勳還宣布將在台灣設立總部，這個消息引起了包括《朝鮮日報》、《東亞日報》、《中央日報》等的主要韓國媒體大幅報導。其中有1位南韓電視台主播表示，南韓還在猶豫不決的時候，人工智慧（AI）半導體最強國頭銜已經成為台灣的囊中物。

韓媒asiae記者報導指出，黃仁勳抵台後的任何言語行動都受到極大矚目，不僅喊出「GO TEAM TAIWAN！」，也強調台灣人工智慧（AI）企業的團結，記者指出，這與去年和今年年初提及三星電子的情況截然不同。

記者表示，對比黃仁勳對台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454）等台灣企業大加讚賞，對三星卻保持沉默，這似乎能被解讀為1個信號：意味著三星在輝達的未來計劃中沒有一席之地。

韓媒記者指出，他在台北國際電腦展待了好幾天，觀察到這不只是一場科技展，更是1個象徵性的階段，確認誰在領導AI生態系統以及誰是戰略合作夥伴。

報導指出，台灣早已建立以台積電為中心的半導體和電子中心，在輝達困難時透過供應晶圓支持成長，也使輝達現在成為AI時代全球領導者。

而聯發科、瑞昱（2379）等台廠， 現在都已經成為「輝達生態系」的一部分，這種合作關係不僅是作為客戶這麼簡單。

至於南韓呢？三星依然有優勢，只是在南韓很難找到與三星共同成長的AI公司。雖然DeepX、Nota、Furiosa AI 和Rebellion等全球韓國新創公司正在受到關注，但仍缺乏行業內大企業的全力支持或策略合作，出現大公司捍衛自己的王位，而新創公司則在互相爭取。

作者形容，在長期以中小企業為主的台灣，先由台積電打下基礎，輝達再加固「台灣堡壘」。

在供應鏈發生巨大變化的過程中，作者認為，三星不可能永遠孤軍奮戰，應要尋求與優秀新創企業共同成長，並進一步建構自身生態系統的領導力。

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