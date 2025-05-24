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甲骨文擬豪砸400億美元 爆買40萬顆輝達GB200晶片

2025/05/24 13:23

傳出甲骨文擬豪砸400億美元，買下40萬顆輝達GB200晶片（圖）。（彭博）傳出甲骨文擬豪砸400億美元，買下40萬顆輝達GB200晶片（圖）。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據《金融時報》週五（23日）報導，甲骨文公司（Oracle）將斥資約400億美元（約1.21兆元新台幣），購買輝達（Nvidia）效能更高的晶片，為OpenAI在美國的新資料中心提供運算能力。

《路透》報導，這座數據中心位於德州亞伯林（Abilene），是美國「星際之門計劃」的一部分。該計畫由美國頂尖人工智慧（AI）公司主導，目的在提升美國於全球AI產業競爭中所佔的份量。

報導引述多位知情人士說法指出，甲骨文公司將購買約40萬顆輝達最強大的GB200晶片，並將其運算能力租賃給OpenAI使用。

對此，OpenAI與甲骨文未立即回應《路透》的置評請求，輝達發言人則拒絕評論。

報導指出，該數據中心預計將於2026年年中全面投入運作，而甲骨文已同意以15年租期承租該設施。

報導提到，此舉將有助於OpenAI降低對其最大金主微軟（Microsoft）的依賴，OpenAI目前對運算能力的需求，已超過微軟所能提供的供應。而對甲骨文來說，資料中心和星際之門計劃，為該公司提升雲端運算實力，並追趕上市場領導者微軟、亞馬遜及Google，提供了機會。

OpenAI、甲骨文與輝達也共同參與另一項位於中東的星際之門計劃，將於阿拉伯聯合大公國興建1座大型AI數據中心，預料將使用超過10萬顆輝達晶片。

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