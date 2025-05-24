日本入境新制JESTA將上路、得先線上申報付費！林氏璧估可能價格

日本出入國在留管理廳週五（23日）宣布，將從2028年4月開始的新會計年度，實施「收費」的線上入境事前審查制度JESTA。圖為日本自2007年11月起，入境都需要按捺指紋及拍照。 （美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本出入國在留管理廳週五（23日）宣布，將從2028年4月開始的新會計年度，實施「收費」的線上入境事前審查制度JESTA，制度參考了美國「旅行授權電子系統」（ESTA），目前規劃的適用對象，為享有短期居留免簽證待遇的外國人。旅日達人林氏璧則認為，對比其他國家狀況，JESTA的收費金額可能會落在3000日圓，也大概是600多元新台幣，但由於離上路還有一段時間，也還沒確定收費金額，國人訪日意願是否會被影響？還需要時間觀察。

根據日本政府目前規劃，外國人提交JESTA後，會經由日本出入國在留管理廳審查，沒問題的話就可過關，而如果沒有事前提交JESTA的話，將沒辦法登上往日本的飛機或船隻。辦理JESTA的具體金額尚未決定，目前僅規劃在2028年4月開始的新會計年度開始實施。

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日方希望藉由JESTA來強化入境管理，同時也能有助於簡化入境審查流程。

對此消息，林氏璧週六（24日）透過臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》發文，表示當他看到這新聞第一個反應，就是「不是已經有Visit Japan Web了？」，Visit Japan Web就已經填了職業、入境目的、住宿地點等資訊了，不是就已經在事前審查了嗎？真要做的話，應該不太可能弄另一套系統，可能就是強制化一定要使用Visit Japan Web，且要收費。或是由原系統改良。

但此舉會對觀光客訪日的意願有影響嗎？林氏璧認為，可能要等到確定收費金額出爐後，才比較能夠判斷，美國ESTA為21元美金（約635元新台幣），英國eTA為16元英鎊（約664元新台幣）來說，JESTA可能大概3000日圓（約642元新台幣），約新台幣600多元規模，應該不太可能超過太多。除非日本如果認為旅客實在太多了，那可以會故意把收費調高一點。

不過，林氏璧表示，這是2028年4月的事，還有很久。到時日本旅遊整體的狀況是如何都還很難說，現在還不用煩惱這個。如果日本因為某些事件讓旅客大減，「比方說日幣匯率回到相對高點，或是和中國或韓國又吵架了什麼的，狀況不同，都會影響他們推出的政策」。

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