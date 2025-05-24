矽品精密響應日月光海洋日 員工冒雨淨灘守護海洋

矽品精密員工今年連續第6年在中部大甲海岸線動員員工與眷屬全家一起淨灘，眾人淋雨撿拾垃圾。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕國際知名封測大廠矽品精密今日於台中大安濱海樂園沙灘舉辦「矽心連心、為海齊行」淨灘活動，與日月光投控集團旗下各子公司響應「日月光海洋日-守護海洋、永續希望」大規模海洋保護行動，同時於台北、桃園、台中、高雄與澎湖各海域舉行聯合淨灘，眾人冒雨撿拾垃圾，以實際行動清除海洋垃圾，守護海洋生態。

矽品精密今年連續第6年在中部大甲海岸線動員員工與眷屬全家一起淨灘總動員，現場多家供應商齊聚響應，大家無畏風雨為海洋盡心力，期藉由科技大廠與供應鏈的串聯效應與影響力，號召更多人關注海洋環境議題，共同守護海洋生態。

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矽品精密副總方慎德表示，減少海洋垃圾的關鍵就是源頭減量，透過降低一次性產品的使用，源頭不產出垃圾，能有效防止垃圾進入海洋。透過淨灘活動，撿拾海飄而來或被隨意棄置的垃圾，以身體力行保護海洋生物，不僅體現環境教育，這也是最直接有效的海洋保護方式。此次淨灘活動成果顯著，本次活動近400位同仁志工與供應商參與，齊心協力清理海岸線，將廢棄物進行分類並妥善處理，撿拾上千件的廢棄垃圾，包含廢魚網、寶特瓶、玻璃罐、廢輪胎、廢棄水桶等。

本次以減廢低碳為活動規劃宗旨，全程無紙化採用電子報到系統，並力求在活動過程中無塑無痕，所有淨灘用具與活動器材皆重複使用，精簡硬體設備以減少運輸或耗材，鼓勵參加者搭乘交通車或共乘，同時自主攜帶環保水壺，杜絕一次性紙杯的使用，實現從「撿」到「減」的環保行動。除了這些努力，矽品精密也會取得國際認證碳權進行抵消，落實低碳永續理念。

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