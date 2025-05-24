花1.4億買大谷翔平紀念球爆紅！彭博專訪揭密超狂「台灣企業」

去年台灣優式資本，以新台幣1.4億元標下大谷翔平「50轟50盜」紀念球，名聲大噪。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕去年台灣優式資本，因為以新台幣1.4億元標下大谷翔平「50轟50盜」紀念球而名聲大噪，根據《彭博》專訪，優式資本董事長劉興漢透露，自2021年以來，公司平均年化報酬率高達51%，目前擁有約150億元流動資產，包括現金、股票、ETF與衍生性商品等。

《彭博》報導，44歲的劉興漢（Andre Liu）2007年加入摩根大通擔任資產管理部分析師，之後加入摩根大通在亞洲量化交易種子團隊，正式加入交易工作行列。

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2010年劉興漢離職後，投入量化分析領域，2021年從另1間公司TripodStar拆夥，獨立經營「優式資本」。

劉興漢是該公司的唯一所有人，透過各種數據驅動及演算法策略，交易大量股票、指數股票型基金（ETF）及衍生性商品。

他向《彭博社》展示的內部紀錄顯示，2021年以來，該公司年均內部報酬率為51%。

劉興漢透露，若不含借款，「優式資本」擁有大約150億新台幣的流動資產，每月交易額約2500億元，通常使用三倍槓桿進行交易，並開發包括ETF、股票、選擇權與指數期貨等多種高頻交易策略，在短時間內進出場賺取價差。

「以交易量來看，他們可以說是台灣最大的單一實體量化基金。」 統一證券主管向《彭博》表示，優式資本抓住任何微小的獲利機會， 「只要有錢賺，就會衝進去撿。」

4月7日，受川普關稅影響，台股加權指數重挫9.7%，但「優式資本」前1晚就已料到，並與團隊制定交易策略，因應股市暴跌。

當天市場恐慌情緒蔓延，使得許多ETF市價大幅低於淨值。優式資本在次級市場低價買進ETF後，隨即向發行的投信公司贖回這些ETF的淨值，並將成分股高價賣出套利，「市場越恐慌，我們的操作空間越大。」劉興漢說。

當天優式資本也放空幾支跌停的大型ETF，同時向發行投信公司買入市價飆升的反向型ETF。劉興漢解釋，跌停ETF在下一個交易日可能會進一步下跌，而已觸及10%漲停的反向ETF可望繼續上漲。

這波劇烈修正中，連續3個交易日下來，台股指數大跌近20%，優式資本的表現僅回落6.1%。根據優式資本向《彭博》提供的數據，今年截至5月20日為止，透過交易台股、ETF和其他衍生性金融商品實現了11%的報酬，同期台股指數則下跌了6.6%。

至於為何標下大谷翔平的「50轟50盜」紀念球，優式資本去年使用人工智慧工具列出了待拍賣的藝術品和其他物品的清單，並對其中的各項物品進行評估，包括「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）23號籃球球衣、日本藝術家奈良美智的畫作，和一塊中國古代玉器。

後來在評估大谷翔平紀念球具有高報酬潛力後，成功標下而一舉成名。因當時拍賣設有每次出價不得超過10萬美元，且不得連續出價的規則。劉興漢說：「最糟就是賣給上一個出價者，虧10萬美元，但是潛在獲利是無限的。」這顆紀念球在101公開展出後，劉興漢正與幾家日本公司洽談轉售中。

劉興漢透露，「優式資本」目前將盈利5%投入技術基礎設施與AI能力，希望吸引更多頂尖人才，也因此一改低調作風，透過大谷翔平紀念球，提高曝光度。

但他也坦言，在台灣傳統家庭裡，金融投資不被視為正當職業，而「優式資本」的低調作風，又讓招募變得更困難，因為台灣最有前途的年輕人才，往往傾向半導體巨頭，「科技業的吸引力實在太強大了」。

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