美伊談判陷僵局、市場空頭回補 國際油價聞訊上漲

國際油價週五（23日）上漲。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場位於美伊核談判感到憂慮，加上美國買家在陣亡將士紀念日3天連假前進行回補操作，國際油價週五（23日）上漲。

美國西德州中級原油期貨收每桶61.53美元，上漲33美分，漲幅0.54%。

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布蘭特原油期貨收每桶64.78美元，上漲34美分，漲幅0.54%。

Price Futures Group資深分析師弗林（Phil Flynn）表示：「我認為這個週末前有一些空頭回補的動作。」

美國的陣亡將士紀念日週末假期，也象徵著夏季駕駛季節的開始，這段時間是汽油需求最高的時期。

美國與伊朗的談判代表週五在羅馬舉行另一輪會談，旨在限制伊朗的核計劃。弗林指出，交易員擔心如果談判破裂，原油供應可能會受到干擾。

他說：「談判情勢並不樂觀，如果這是最後一輪會談且未能達成協議，可能會給以色列攻擊伊朗開綠燈。」

美國總統川普週五表示，他建議自6月1日起對歐盟商品直接徵收50%的關稅，稱歐盟在貿易問題上「難以應對」。

Lipow Oil Associates總裁李包（Andrew Lipow）表示:「油市目前受到兩項因素壓力，我們正在觀察關稅對石油需求的影響，此外OPEC+預計今夏還會再次增產。」

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