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黃金因「那個男人」大漲！週線勁揚、登兩週來新高

2025/05/24 08:42

週五（23日）黃金價格上漲。（路透資料照）週五（23日）黃金價格上漲。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普威脅對歐盟關稅提高到50%，還把矛頭指向蘋果（Apple）、三星（Samsung）等智慧手機製造商，以25%關稅為要脅，刺激週五（23日）黃金價格上漲。

紐約黃金期貨上漲2.1%至每盎司3365.80美元；黃金現貨價上漲2.1%，報每盎司3362.70美元，本週黃金上漲5.1%，並觸及兩週新高。

《路透》報導，獨立金屬交易員Tai Wong說：「過去24小時以來，川普正在興頭上，不但揚言6月1日起對歐盟加徵50%關稅，還對蘋果、哈佛大學進行猛烈抨擊，這些都讓股市低迷，但是對黃金有利。」

Tai Wong說：「關稅疑慮復燃，又碰到長週末來臨前的低流動性，可能加劇動盪。」

全球股市重挫，週五川普宣布6月1日起擬對歐盟進口商品課徵50%關稅，還要求對在美銷售卻不在美國製造的iPhone課徵25%關稅，之後把三星等智慧手機品牌也納入此威脅。

另外共和黨佔上風的眾議院，週四通過川普的大規模減稅和支出提案，這將讓美國未來10年的債務增加數兆美元。

當地緣政治和經濟面充滿不確定性，黃金的避險特質就會被凸顯出來。RJO Futures資深市場策略師帕維羅尼斯（Daniel Pavilonis）說：「如果金價突破3500美元，就有機會一舉衝上3800美元。」

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