晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

李嘉誠賣港口才被中國砲轟！長實集團又遭爆貪污造假、偷工減料

2025/05/24 09:16

香港廉政公署近日公佈偵破一起涉及住宅開發項目的貪污造假、偷工減料案件，與李嘉誠旗下長實集團有關。（路透資料照）香港廉政公署近日公佈偵破一起涉及住宅開發項目的貪污造假、偷工減料案件，與李嘉誠旗下長實集團有關。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕李嘉誠旗下長和集團將巴拿馬運河等43座港口業務，出售給美商貝萊德所組成的投資團隊，招來北京砲轟打壓之際，香港廉政公署（ICAC）近日公佈偵破一起涉及住宅開發項目的貪污造假、偷工減料案件，與李嘉誠旗下長實集團開發的觀塘安達臣道「港人首置盤」項目有關。

綜合中國媒體報導，該項目地塊由長實集團在2020年5月以49.5億港元（約新台幣189億元）投得，計劃建造6棟住宅，共近3000戶，其中1000戶將以市場價8折出售。

根據廉政公署通報指出，此案源於鋼筋工程分包商為提高利潤，涉嫌向工程監督人員提供賄款、禮物等，以換取對鋼筋工程品質的寬鬆監管及文件造假，導致全部6棟大樓出現鋼筋數量不足及移位的情況，多處鋼筋配置與圖則嚴重不符。

香港廉政公署執行處總調查主任雷家聰表示，起初接獲的投訴只涉及其中1座大廈，但深入調查後發現屋苑全部6座大廈均有問題，涉及鋼筋的數目、距離、粗幼及位置等多方面偏差，更發現有分判商減少了所使用的鋼筋材料及扎鐵工人數量。

廉政公署於上週以涉嫌行賄、受賄等罪名，拘捕10名男子，經風險評估，廉署表示大樓整體結構無危險，但已要求提供補救措施。廉政公署表示，調查仍在進行，不排除採取進一步執法行動。

針對此事，長實集團回應表示高度關注此案，支持廉署的行動，並正與香港房屋署討論後續處理。但值得注意的是，此事件發生之際，長實集團正值出售港口引發爭議之時。

長實集團與長和等同為李嘉誠資產版圖中的重要一環。長實主席兼董事總經理李澤鉅，在近期的股東會上，提及在複雜環境下，最重要的是確保集團業務與現金流健康，表示「小心駛得萬年船」，並強調財務實力對於應對風浪至關重要。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財