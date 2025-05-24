李嘉誠賣港口才被中國砲轟！長實集團又遭爆貪污造假、偷工減料

香港廉政公署近日公佈偵破一起涉及住宅開發項目的貪污造假、偷工減料案件，與李嘉誠旗下長實集團有關。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕李嘉誠旗下長和集團將巴拿馬運河等43座港口業務，出售給美商貝萊德所組成的投資團隊，招來北京砲轟打壓之際，香港廉政公署（ICAC）近日公佈偵破一起涉及住宅開發項目的貪污造假、偷工減料案件，與李嘉誠旗下長實集團開發的觀塘安達臣道「港人首置盤」項目有關。

綜合中國媒體報導，該項目地塊由長實集團在2020年5月以49.5億港元（約新台幣189億元）投得，計劃建造6棟住宅，共近3000戶，其中1000戶將以市場價8折出售。

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根據廉政公署通報指出，此案源於鋼筋工程分包商為提高利潤，涉嫌向工程監督人員提供賄款、禮物等，以換取對鋼筋工程品質的寬鬆監管及文件造假，導致全部6棟大樓出現鋼筋數量不足及移位的情況，多處鋼筋配置與圖則嚴重不符。

香港廉政公署執行處總調查主任雷家聰表示，起初接獲的投訴只涉及其中1座大廈，但深入調查後發現屋苑全部6座大廈均有問題，涉及鋼筋的數目、距離、粗幼及位置等多方面偏差，更發現有分判商減少了所使用的鋼筋材料及扎鐵工人數量。

廉政公署於上週以涉嫌行賄、受賄等罪名，拘捕10名男子，經風險評估，廉署表示大樓整體結構無危險，但已要求提供補救措施。廉政公署表示，調查仍在進行，不排除採取進一步執法行動。

針對此事，長實集團回應表示高度關注此案，支持廉署的行動，並正與香港房屋署討論後續處理。但值得注意的是，此事件發生之際，長實集團正值出售港口引發爭議之時。

長實集團與長和等同為李嘉誠資產版圖中的重要一環。長實主席兼董事總經理李澤鉅，在近期的股東會上，提及在複雜環境下，最重要的是確保集團業務與現金流健康，表示「小心駛得萬年船」，並強調財務實力對於應對風浪至關重要。

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