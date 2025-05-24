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日本將取消外國觀光客免稅？旅日達人揭「1理由」說免驚

2025/05/24 09:10

外國人在日本轉售免稅品牟利的案件屢見不鮮，為避免該制度被濫用，日本國會議員正在檢討針對訪日外國遊客的消費稅免稅制度。（彭博）外國人在日本轉售免稅品牟利的案件屢見不鮮，為避免該制度被濫用，日本國會議員正在檢討針對訪日外國遊客的消費稅免稅制度。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在日本的外國人轉售免稅品牟利的案件屢見不鮮，為避免該制度被濫用，日本國會議員正在檢討針對訪日外國遊客的消費稅免稅制度，甚至可能會取消。對此，旅日達人林氏璧透過臉書《日本自助旅遊中毒者》發文，提出4大解讀，認為這個消息看看就好，因為直接完全廢除外國人免稅的影響太大，未來可能有很多變數。

林氏璧23日發文引述日本媒體消息指出，自民黨高層近日擬重新開始商討訪日觀光客的消費稅免稅政策，並由黨內最高顧問、前首相麻生太郎等人組成研究小組，專門探討是否應取消外國旅客的免稅制度。

麻生太郎表示：「去年，訪日外國遊客達到3687萬人次。這些遊客在日本消費了高達8兆1000億日圓。光是可確認的免稅金額就已經超過2000億日圓。若取消免稅，這筆錢就能直接進國庫，值得好好評估。」麻生太郎也說，除了全面取消外，也有很多種作法，比方說僅限日本特產免稅，以保障相關產業。

對此消息，林氏璧提出4大解讀，首先他請大家不用太驚慌，這個消息看看就好，如之前日本說要改為「先付後退、機場退稅」，討論了至少2、3年，最後成案真正實行還要等到2026年11月。因此他個人認為，如果要取消免稅，也應該不會這麼快，且還可能有很多變數。

其次，林氏璧認為，如果直接完全廢除外國人免稅的影響太大，所有做外國人生意的免稅店業績都可能直接掉個2成，直接實行的可能性較低。以廢除精品的免稅來看，近年日本百貨公司業績有很大部分是觀光客支撐，廢除免稅，應該會面臨業者極大的反彈。

再來，林氏璧認為，如果真的變成取消精品免稅，其實也算是解決問題的方式，因為這類「不正逃稅」主要都發生在精品，對於去日本不會特別買精品的朋友，應該影響也不大。

最後，林氏璧開玩笑地說，不論如何，讓我們繼續看下去，然後趁著日幣匯率低，這一年半趕快買一買吧。

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