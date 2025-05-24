川普揚言「已定好50％關稅」 歐盟執委回應了

川普表示，他不尋求和歐盟達成協議，「已經談妥了，就是50%」。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普抱怨貿易談判陷僵局，他23日揚言，將對歐盟進口至美國的商品課徵50%關稅，並在一天內兩度放話，先是發文表示，將對歐盟徵收 50%的關稅，6月1日起實施。川普後來接受媒體聯訪時進一步表示，他不尋求和歐盟達成協議，「已經談妥了，就是50%」。對此歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）23日與美國貿易官員通話後，發文回應，強調「將捍衛自身利益」。

綜合外媒報導，川普23日上午先在「真實社群」（Truth Social）發文抱怨，「歐盟一直很難打交道，我們與他們的討論毫無進展！」他建議對歐盟徵收50%的關稅，於6月1日開始實施。

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23日下午，川普在白宮簽署行政命令，當被問及是否希望在未來9天內與歐盟達成協議時，他表示無此打算。川普說：「現在是時候按照我所知道的方式來玩遊戲了。」他補充「我不尋求達成協議」、「我們（指美國）已定好協議了，就是50%」。

川普在宣布這項決定前，就揚言要對蘋果徵收至少25%的關稅，他稱如果蘋果公司不開始在美國生產iPhone，那麼將禁止向美國進口這類產品。

塞夫柯維奇23日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）通話，隨後在X發文表示，歐盟全力參與，致力於達成一項對雙方都有利的協議，願意真誠地開展工作。歐盟與美國的貿易關係是無與倫比的，必須以相互尊重而不是威脅為指導，他最後強調「隨時準備捍衛我們的利益」。

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