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川普再發關稅威脅！道瓊驚跌256點 台積電ADR挫2.15％

2025/05/24 05:40

週五美股下跌。（彭博社）週五美股下跌。（彭博社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普再次引發貿易擔憂，除揚言對歐洲商品徵收50%關稅，並警告蘋果，在美國銷售的iPhone須在美國製造，否則必須支付至少25%的關稅，川普重新開啟全球貿易新戰線，並引發新一輪市場不確定性。週五美股道瓊工業指數下跌256.02點，跌幅0.61%，標普500指數下跌0.67%，那斯達克指數下跌1%，費城半導體指數下跌1.53%，台積電ADR收黑2.15%，收在191.98美元。

綜合外媒報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，川普認為歐盟的貿易提案「品質不夠好」，希望新關稅的威脅能夠在談判中「激發歐盟的鬥志」。另外，蘋果在川普發出警告，其向美國客戶銷售但不在美國生產的手機可能面臨25%的關稅後，股價跌至兩週低點，最終跌逾3%。

週五大多數大型股和成長股下跌，亞馬遜、微軟、輝達和Meta均下跌超過1%，特斯拉跌幅約0.5%。華爾街的「恐慌指數」芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）觸及兩週多來的最高點，收盤上漲10%。

道瓊工業指數下跌256.02點或0.61%，收41603.07點。

那斯達克指數下跌188.53點或1%，收18737.21點。

S&P 500指數下跌39.19點或0.67%，收5802.82點。

費城半導體指數下跌73.09點或1.53%，收4702.38點。

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