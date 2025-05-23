川普揚言對歐盟、蘋果分別課50％、25％關稅！貝森特上火線這樣說

川普威脅對歐盟、蘋果分別課50%、25%關稅，貝森特上火線回應。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普又在Truth Social發表重大聲明，砲轟與歐盟談判毫無進展，建議自6月1日起對歐盟商品徵收50%關稅，同時警告蘋果若在美銷售的iPhone並非在美國境內製造，將課徵25%的關稅，對於川普的聲明，美國財政部長貝森特週五回應說，50%關稅威脅是希望促使歐盟加快行動，至於蘋果則是期待在晶片供應鏈安全上發揮作用。

華爾街見聞報導，貝森特表示，4月2日實施的90天暫停關稅措施是基於善意談判。他預計在美國總統川普4月2日公佈的對等關稅90天暫緩期結束前，美國將與其他國家陸續宣布達成貿易協定。貝森特拒絕透露美國預計在未來幾週內與哪些國家達成協議。

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不過，貝森特透露，美國與印度的談判已經進入深水區。他說，美國在與印度等亞洲國家的貿易談判方面已取得了顯著進展，將在未來90天內宣布更多協議。 “這些協議進展很快，我認為隨著90天期限臨近，我們會看到越來越多協議被宣布。許多亞洲國家都提出了非常好的協議。”

貝森特指出，大多數美國的貿易夥伴都在“非常真誠地進行談判”，但歐盟是一個“例外”。川普認為歐盟的提案不如其他國家的提議，50%關稅威脅是對歐盟談判節奏的回應，希望促使歐盟加快行動。 “我認為這是針對歐盟談判節奏太慢的反應。我希望這能給歐盟施加一點壓力。”

貝森特重申，他認為歐盟在談判中存在“集體行動問題”，因為需要27個成員國統一立場。

而歐盟委員會當地時間23日表示，拒絕就美國貿易關稅新動向發表評論，直至歐盟委員會貿易與經濟安全委員謝夫喬維奇與美國貿易代表格里爾通話。當天晚些時候，雙方將通話討論交易問題。

至於蘋果25%關稅方面，貝森特表示，期待蘋果在晶片供應鏈安全上發揮作用，貝森特進一步說明，川普希望將精密製造業帶回美國，其中包括半導體，我認為我們最大的弱點之一就是外部生產，尤其是在半導體領域。而蘋果的大部分零件都是半導體，因此，我們希望蘋果能夠幫助我們確保半導體供應鏈更加安全。

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