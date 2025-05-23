禁招國際生戰火升級！哈佛大學提告川普政府 白宮反擊這樣說

白宮與哈佛大學戰火升級，圖為此前哈佛學生聚集示威，要求校方不要屈服於政府壓力。（路透檔案照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普與哈佛大學（Harvard University）的紛爭加劇，川普週四撤銷這所全球知名學府招收外國學生的權利後，哈佛大學週五起訴川普政府，指控其決定取消這所常春藤盟校招收外國學生的資格，此舉加大了白宮努力使學術實踐符合川普政策的努力。

白宮發言人傑克森則駁回了該訴訟，並指出，哈佛大學應該把時間和資源花在創造安全的校園環境上，而不是提起無聊的訴訟。

請繼續往下閱讀...

路透報導，哈佛大學在向波士頓聯邦法院提起的訴訟中稱，撤銷簽證「公然違反」了美國憲法和其他聯邦法律，並對該大學和 7000 多名簽證持有者產生了「直接和毀滅性的影響」。

哈佛大學表示，政府試圖通過大筆一揮就抹去哈佛大學4分之1的學生，這些國際學生為大學及其使命做出了重大貢獻，哈佛大學補充說：“沒有國際學生，哈佛就不是哈佛。”

哈佛大學請求聯邦法官阻止撤銷決定，理由是「這項非法行為造成了直接且無法彌補的損害」。該案件已交由美國地區法官艾莉森伯勒斯 （Allison Burroughs） 審理。

對於哈佛大學的提告，白宮發言人傑克森駁回了該訴訟，傑克森說，如果哈佛大學真的如此關心消除校園裡反美、反猶太和恐怖主義煽動者的禍害，他們就不會陷入這種境地。

她補充說，哈佛大學應該把時間和資源花在創造安全的校園環境上，而不是提起無聊的訴訟。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法