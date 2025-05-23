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關稅迴力鏢射向美企！匯豐：逾5成企業營收至少受25％衝擊

2025/05/23 22:36

關稅迴力鏢射向美企！匯豐調查顯示，逾半企業營收至少受25%衝擊（法新社）關稅迴力鏢射向美企！匯豐調查顯示，逾半企業營收至少受25%衝擊（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普關稅政策最大受害者是美企，根據匯豐銀行最新調查顯示，超過5成的美國企業預計其營收將遭受至少25%的衝擊，約4分之1的美企預測營收將在未來兩年內下降超過一半。

外媒報導，週五，匯豐銀行發佈的貿易調查顯示，面對川普不斷變化的關稅政策，美國企業展現了最強烈的擔憂情緒。

調查結果令人意外，超過一半的美國企業預計其營收將遭受至少25%的衝擊，約4分之1的美國公司甚至預測，由於關稅對供應鏈的影響，他們的營收將在未來兩年內下降超過一半。

作為關稅政策的始作俑者，美國企業反而成為了最大的受害者，這種諷刺性的結果凸顯了全球化時代貿易戰的複雜性和不可預測性。

作為全球最大貿易銀行，總部位於倫敦的匯豐銀行此次調查涵蓋了13個國家的5,700多家國際企業。調查結果顯示，對關稅影響的擔憂已經蔓延至全球，3分之2的受訪企業表示已經因關稅和貿易不確定性而經歷了成本上升。

匯豐全球貿易解決方案負責人Vivek Ramachandran在受訪時表示，我們接觸的每個人都在計劃重塑其供應鏈，尋找新市場或改變其商業模式。企業花費數十年時間建構的以成本最小化為目標的供應鏈體系，如今必須轉向以韌性為核心，能夠根據地緣政治因素快速調整，這對企業來說是一個巨大的挑戰。

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