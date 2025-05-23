天力葉片停產資遣470員工 Vestas:仍布局渢妙一期「未退出台灣市場」

Vestas聲明強調，仍布局渢妙一期「未退出台灣市場」。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕天力離岸（6793）昨日公告重訊，因丹麥維特斯集團（Vestas）退出台灣市場，葉片生產業務暫時告終，預計資遣正職員工470人。Vestas今天發出新聞稿，感謝在地供應夥伴過去的投入與貢獻，但在台灣仍有渢妙一期等專案執行中，沒有所謂「退出台灣市場」。

天力重訊說明，Vestas由於其經營策略考量，退出台灣離岸風電市場，因此不再向天力提出葉片製造需求，天力已於今年5月22日依訂單完成309支葉片生產，並將與該集團全面結束合作；因Vestas客戶訂單近2年占天力合併營收超過9成，將影響天力製造產能，天力指出，對於主要營業項目暫時中斷，尚未能有明確生產銷售需求下，今年3月起陸續資遣產線員工，預計資遣正職員工共計約470人，資遣費用約新台幣約3700萬元。

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Vestas今天表示，自2000年起長期深耕台灣風電市場，在陸域風電已累計建置近250MW，並已成功安裝 900MW的V174離岸風機，且相關運維合約將持續至 2039年，近期也有300MW離岸風場正在建置中，並非如天力所言「退出台灣市場」。

Vestas說明，隨著最後一支V174葉片完成生產，台灣葉片工廠也將逐步結束運營；Vestas感謝在地供應夥伴過去的投入與貢獻，並理解本次調整對部分協力廠商及其員工可能帶來影響。

Vestas仍繼續為總裝置容量達495MW的渢妙一期離岸風場供應其旗艦機型，並將在接續的V236離岸風機專案中，持續評估並採購合適的組件，延續與台灣產業的合作關係。

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