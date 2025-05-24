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滿手訂單！台積3奈米產能利用率達100％ 狠甩三星

2025/05/24 00:35

韓媒認為，三星與台積電的差距恐進一步擴大。（路透）韓媒認為，三星與台積電的差距恐進一步擴大。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒指出，台積電僅用五季就讓3奈製程產能利用率達到100%，隨著輝達和Google等大型科技公司的訂單湧入，台積電今年的產能將擴大至歷史最高水準，感嘆三星與台積電的差距恐進一步擴大。

韓國《經濟時報》（hankyung）報導，根據市調機構Counterpoint Research 21日調查，台積電3奈米製程自2022年第四季首次量產以來，僅用5季就達到100%的產能利用率，這是目前台積電所有製程中周期最短的。

報導說，台積電2奈米製程計畫於今年下半年量產，預計僅用四個季度就能達到100%的產能利用率，主要是受惠於智慧型手機和AI需求急劇成長，除了蘋果之外，據悉高通、聯發科、英特爾、AMD 也正在考慮採用 2奈米技術。

報導提及，為滿足日益增長的需求，台積電今年將蓋9座新廠，其中8座晶圓廠、1座先進封裝廠，今年資本支出介於380億美元至420億美元。

報導直言，台積電與三星電子的市占率差距預計將進一步擴大。截至去年第四季，台積電的市占率為67.1%，較去年第三季上升2.4個百分點。反觀三星電子同期的市占率從9.1%下滑至8.1%。

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