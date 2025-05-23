川普揚言對歐盟祭出50％關稅！台指期瞬間急殺逾400點

川普揚言對歐盟祭出50%關稅，台指期急殺。（資料照）

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川普警告iPhone不在美製造就課25％關稅 蘋果股價慘摔

首次上稿 20:33

更新時間 21:37（新增美股開盤）

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〔記者卓怡君／台北報導〕美國總統川普在Truth Social發表重大聲明，砲轟與歐盟談判毫無進展，建議自6月1日起對歐盟商品徵收50%關稅，同時警告蘋果若在美銷售的iPhone並非在美國境內製造，將課徵25%的關稅，消息一出，關稅風暴再引發股市震盪，台指期瞬間跳水急殺逾400點。

川普又出關稅重拳，讓近期回穩的股市再度迎來壓力，市場恐慌情緒再起，川普預計對歐盟祭出50%的關稅，德國、法國股市應聲重挫，大跌逾2.3%，美股4大指數期貨跳水，道瓊期貨下跌逾600點，那斯達克期指重挫逾2%，晚間8:25分左右，台指期下跌逾320點，一度跌至21082點。

這項利空消息在美股開盤後持續延燒，台北時間23日晚間9點35分，道瓊跌374點，報41484點，那斯達克跌229點，報18696點，標普500跌55點，報5786點。台期指夜盤跌297點，報21169點。

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